Elecciones estudiantiles: la UNLP va a las urnas con 105 listas y final abierto en algunas facultades

Los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vuelven a las urnas este miércoles, jueves y viernes para renovar la representación de los centros en las 17 facultades y, además, elegir una banca para el Consejo Superior y cinco para los Consejos Directivos (CD) de cada unidad académica. Con una campaña desafiada por varias jornadas de paros docentes y no docentes que reclaman por la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario, los votantes se encontrarán esta vez con un despliegue total de 105 listas. Los escenarios de mayor disputa, se anticipa, podrían estar en Veterinarias y Económicas, donde la conducción estudiantil está en manos de Franja Morada (FM).

Precisamente, estos comicios pondrán a prueba -por un lado- el poderío del reformismo, que impone su presencia en un número mayor de unidades académicas: además de los Centros de Veterinarias y Económicas, tiene los de Informática, Derecho, Exactas, el Observatorio, Ingeniería, Arquitectura y Agronomía. Es decir, 9 de las 17 facultades.

También habrá que prestarle atención al desempeño de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), un espacio heterogéneo en el que conviven sectores vinculados al funcionario municipal Guillermo “Nano” Cara; el exCámpora, Marcel Aguilera, Jerónimo Guerrero Iraola y Sancho Sanguinetti, entre otros referentes. El año pasado, la JUP superó a FM en cantidad de votos totales. Esto se explica por la distribución territorial de las fuerzas: el peronismo universitario ligado a Cara concentra la mayoría y la conducción en facultades numerosas como Medicina (a través de la agrupación Remediar), Humanidades (La Jauretche) y Psicología, donde en las elecciones pasadas La Jauretche dio el batacazo y desbancó a la Franja, que se repartió la minoría con un frente liderado por el Miles (afín al peronismo). La recuperación de ese último Centro y la ratificación en los otros 9 es la gran apuesta de FM.

POSIBLES DISPUTAS

Dicho esto, Veterinarias aparece como el escenario más imprevisible. En la elección pasada, Franja Morada conservó allí el Centro de Estudiantes, pero perdió la mayoría del Consejo Directivo frente a Juntos por Vete, una alianza que reúne a La Pinto (referenciada con el sector de la JUP de Aguilera) y Osmosis. Fue por una diferencia de poco más de 20 votos, por lo que se descuenta un escrutinio con final agónico.

Otra facultad a atender es Económicas, también en manos de los morados, pero con la minoría del Muece (La Mella-Patria Grande, de Juan Grabois), que avanzó hasta quedar a 113 votos de alcanzar el claustro.

La cantidad de listas da cuenta de una competencia particularmente fragmentada. Derecho encabeza el relevamiento, con 12 agrupaciones, seguida por Humanidades, con 10. Económicas, Artes y Periodismo reúnen ocho cada una, mientras que Ingeniería y Psicología tienen siete. En el otro extremo, Odontología presenta apenas dos listas.

Del total de 105 ofertas electorales surge que Franja Morada competirá en 15 de las 17 facultades (no lo hará en Trabajo Social ni en Odontología). En tanto que el peronismo y la izquierda, divididos y con distintos nombres, tendrán presencia en prácticamente todas las unidades académicas.

DIVISIÓN PERONISTA

En cuanto al peronismo, otras expresiones que actúan por fuera de la JUP cuentan con representatividad en Periodismo, principal bastión de La Cámpora a través de la agrupación Rodolfo Walsh; Artes (donde conduce Cronopios-Patria Grande); Trabajo Social (en manos del Miles, que simpatiza con el peronismo) y Naturales (donde lidera el Frente Natural, al que se suele vincular con el kirchnerismo).

Además, Patria Grande es minoría en Periodismo, Económicas, Trabajo Social (en este caso compartida con un sector de la JUP), Agrarias y Medicina; mientras que La Cámpora y el peronismo también tienen bancas en consejos como los de Artes, Exactas, Informática, Arquitectura y también en Derecho, a través de la agrupación DND, asociada al presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland.

Un caso aparte es el de la facultad de Odontología, donde los independientes del MOI hace años conservan el predominio del claustro y el Centro.

RUPTURAS Y NUEVOS ARMADOS

Una de las novedades de este año llega desde Naturales, donde sobresale la ruptura del espacio socialista que históricamente disputó la minoría. El Frente Reformista Estudiantil (que hoy cuenta con un consejero) y la Agrupación Reformista de Naturales competirán por separado. La división abre una incógnita sobre la representación que hasta ahora tenía ese sector.

Por otro lado, el Agite de Arquitectura, la histórica agrupación de izquierda que llegó a conducir el centro de estudiantes en esa facultad y luego conservó la minoría que hasta el año pasado perdió a manos de la JUP, no presentará lista por primera vez en dos décadas. Su ausencia puede favorecer la consolidación de Fuera de Escala, el armado peronista que consiguió avanzar en la elección anterior.

IZQUIERDA Y DESAFÍO LIBERTARIO

Como se mencionó, la izquierda también llega con una presencia extendida, aunque dispersa en diferentes agrupaciones. El PTS lo hace a través de expresiones como En Clave Roja y otras identificadas con el trotskismo, mientras que el Partido Comunista Revolucionario (PCR) compite con Unite en distintas facultades, pero solo tiene las minorías de Ingeniería y Humanidades. A ellas se suman organizaciones independientes y espacios que no responden a una misma estructura.

La Libertad Avanza, por su parte, volverá a probar suerte a través de Universitarios por la Libertad Avanza (ULLA), que tendrá listas en Derecho, Económicas, Ingeniería e Informática. Se trata de una construcción que se referencia en el armador bonaerense Sebastián Pareja y que, tras la pobre performance del año pasado, busca instalarse en el ámbito universitario. Según la lectura que hacen en el Rectorado, esta incursión llega con una paradoja: la de una agrupación que quiere ganar representación en el ámbito académico en pleno conflicto con el Gobierno nacional por los recortes presupuestarios.

Pese a las marchas, el financiamiento universitario no ocupa el centro de la campaña estudiantil

DOS MUNDOS, UNA ELECCIÓN

Pese a las marchas y los reclamos por el financiamiento universitario, esa demanda no parece ocupar el centro de la campaña estudiantil. En la propia UNLP analizan que el debate político nacional y las preocupaciones cotidianas de los alumnos, que pasan por el funcionamiento de los centros, los precios de los buffets y las fotocopias o las condiciones de cursada, corren por separado.

Más allá de los resultados, estas elecciones tendrán una dimensión que excede a cada facultad. Los consejeros estudiantiles integran los órganos de gobierno universitario y participan de la Asamblea Universitaria, que el pasado 11 de abril eligió por unanimidad a Fernando Tauber para un tercer mandato como presidente de la UNLP.