Eligieron a los nuevos embajadores culturales de la Fiesta Provincial del Inmigrante

En el marco de una noche cargada de emoción, color y arraigo, la Fiesta Provincial del Inmigrante consagró a su nueva Embajadora Cultural. El máximo galardón recayó sobre Laura Oriana Dalinger, representante de la Colectividad Belarusa, quien fue elegida ante un gran marco de público que colmó el lugar para alentar a las candidatas con banderas, carteles y objetos distintivos de cada nación.

Junto a la flamante embajadora, el certamen reconoció a Micaela Estévez Fantacci, de la Colectividad Italiana, con el título de Vice Embajadora Cultural. En tanto, la distinción de mejor compañero fue otorgada a Laureano Lasca, representante de la Colectividad Alemana.

La gala de elección, organizada históricamente por la Asociación de Entidades Extranjeras (A.E.E.) con el auspicio de la Municipalidad de Berisso, contó con una dinámica en la que las candidatas debieron realizar una pasada luciendo sus respectivos trajes típicos. Posteriormente, cada una dirigió un discurso al público presente y ofreció un baile tradicional de su cultura.

La difícil tarea de evaluar a las postulantes estuvo a cargo de un jurado técnico compuesto por Martín Bravo, Lucrecia Ferrari, Paula Tabernaverry y María Fernanda Alonso. Como es habitual, la velada también brilló con la destacada presentación del Ballet Intercolectividades, que se llevó los aplausos de todos los asistentes.

El evento contó con la presencia de importantes autoridades locales y referentes institucionales. Entre ellos se destacó la participación del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la presidenta de la AEE, Irina Oslovsky; y la presidenta del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich.

Asimismo, acompañaron la ceremonia los representantes culturales salientes: el actual Embajador y Vice Embajador Cultural, Facundo Nahuel Trabella y Sebastián Sproviero Bufi; la Embajadora Cultural hasta ese momento, Lorena Gómez Leone; y la Vice Embajadora saliente, Bárbara Datko. A ellos se sumaron subsecretarios, directores, funcionarios municipales, autoridades de las colectividades y familiares.

Previo a conocerse el veredicto que coronó a Dalinger, el jefe comunal tomó la palabra para resaltar el profundo significado que tiene esta festividad para la identidad local. “Esta fiesta tiene que ver con nuestra historia, con quienes fundaron esta ciudad”, remarcó Cagliardi frente a las delegaciones.

El cronograma del domingo: más festejos y representantes infantiles

La agenda de la Fiesta Provincial del Inmigrante continuaba su curso este domingo 5 a partir de las 12:00 horas, momento en el que quedará habilitado el Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos en la Carpa Central, ubicada en la Avenida Montevideo entre 10 y 11.

Más tarde, a las 16:00 horas, la festividad vivió otro de sus momentos más tiernos y esperados de la edición, con la tradicional presentación de los Representantes Culturales Infantiles.