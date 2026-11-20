La tradicional cena anual solidaria de la Fundación Florencio Pérez, que se realizó este miércoles por la noche en el salón Vonharv, volvió a ser antesala institucional de los festejos por el 144° aniversario de La Plata. En un encuentro que reunió a referentes de la política, la Justicia, el ámbito académico, el empresariado y entidades de la Región, la solidaridad y el trabajo colaborativo volvieron a ponerse de manifiesto tanto en los aportes destinados a programas educativos y sanitarios como en el reconocimiento a dos trayectorias marcadas por el compromiso comunitario: la del médico Pedro Belloni y la del vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Anacleto.

La gala contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente platense, Julio Alak; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber; y el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade. La convocatoria incluyó además a ministros del Gobierno provincial, legisladores, funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales, empresarios y dirigentes de clubes y asociaciones civiles de la Región.

Las donaciones reunidas durante la velada estarán destinadas a financiar proyectos centrales de la Fundación. Por un lado, el programa de apoyo escolar en clubes barriales, orientado a acompañar la enseñanza a chicos de entre 7 y 10 años y articular con las escuelas. Por otro, mejoras edilicias en instituciones deportivas y campañas de prevención sanitaria en barrios vulnerables, ejecutadas junto a dos facultades de la UNLP.

Durante la apertura, la entidad repasó sus 36 años de actividad mediante un video institucional que recorrió su historia, las acciones desarrolladas durante el último año y las iniciativas proyectadas.

La presentación recuperó también la figura de Florencio Pérez, quien da nombre a la Fundación: fue secretario del Colegio Nacional de La Plata en la década de 1950 y miembro del Concejo Deliberante local, y su legado sigue sintetizado en una premisa que guía a la institución: respetar y tratar al prójimo de la misma manera en que uno desea ser tratado.

En su intervención ante los presentes, el presidente de la Fundación y director del diario EL DIA, Raúl Kraiselburd, puso el foco en los dos grandes ejes que la entidad busca profundizar durante el próximo año: la educación y la salud comunitaria. En relación con el programa educativo, precisó que este año alcanzaron a 17 clubes de barrio y que el objetivo para 2027 es ampliar la cobertura hasta llegar a 40 instituciones.

Las donaciones estarán destinadas a financiar proyectos centrales de la Fundación

Respecto del plan sanitario, explicó que, en articulación con las facultades de Ciencias Médicas y Odontología de la UNLP, comenzaron a desarrollar controles médicos integrales en clubes barriales dirigidos a niños y, a través de ellos, también a sus padres. Las evaluaciones incluyen audiometrías, revisiones odontológicas y controles cardíacos, entre otros estudios. Como muestra del impacto inicial, detalló que sobre 160 personas revisadas durante la semana pasada, apenas el 30% contaba con el calendario de vacunación al día, por lo que al 70% restante se le aplicaron las dosis correspondientes.

Esa tarea se ampliará próximamente con un operativo casa por casa en un barrio atravesado por distintas problemáticas sociales. La iniciativa se lleva adelante junto al club Villa Lenci, institución a la que el titular de la Fundación definió como fundamental para el anclaje comunitario.

homenajes y emociones

La cena incluyó además un capítulo especial dedicado a distinguir a dos figuras vinculadas con la vocación solidaria y el servicio a la comunidad platense.

En primer término, la entidad homenajeó a Belloni, reconocido como “maestro de la gastroenterología en la Argentina” en un congreso organizado en 2022 por la Federación Argentina de Gastroenterología (FAGE), la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva (FAAED) y la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).

En la presentación de los 36 años de actividad se recuperó la figura de Florencio Pérez

La Fundación destacó su extensa trayectoria profesional, su aporte a la formación práctica de nuevas generaciones de médicos, su rol como consultor sanitario de la Fundación y su colaboración desinteresada con organizaciones sin fines de lucro como la Fundación Manzino. Al recibir la plaqueta, Belloni agradeció la distinción y valoró el respaldo permanente de su familia y del Hospital Español, institución en la que ejerció la dirección médica y donde desarrolla su labor.

A continuación, se reconoció la tarea de Juan Carlos Anacleto, cuyo desempeño como vicepresidente resulta central para el impulso y la concreción de los proyectos de la institución. Sorprendido y también emocionado, el empresario recibió una placa en la que se destaca su incansable labor comunitaria como un ejemplo que inspira a toda la sociedad platense.