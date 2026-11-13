La comunidad religiosa celebra este viernes 13 de noviembre la tradicional Fiesta de las Rosas en el Santuario de la Virgen. La jornada incluye distintas misas, una procesión por las calles de la zona y la bendición de rosas.

El templo abre sus puertas a las 7.30 y permanece abierto hasta aproximadamente las 20. Durante el día se celebran misas a las 8.30, 10.30, 12, 16 y 18.30.

Uno de los momentos centrales es la procesión prevista para las 17.30. El recorrido comienza por calle 54 hasta 22, continúa por 22 hasta 55, sigue por 55 hasta 24 y luego por 24 hasta 54, para regresar al templo.

Al finalizar, se celebra la última misa, que incluye la bendición de rosas y la coronación de la Virgen en la puerta de la parroquia. Desde la organización invitan a los fieles a acercarse con rosas para recibir la bendición y colaborar con Cáritas mediante la donación de alimentos no perecederos.