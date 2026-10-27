Emotivo festejo del centenario del Centro de Fomento Gonnet

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel B. Gonnet celebró sus 100 años con una cena aniversario en el polideportivo de su sede de 502 entre 15 y 16. El encuentro reunió a socios, familias y vecinos para homenajear a una institución ligada a la vida social, cultural y deportiva de la zona norte de La Plata.

Un video institucional recorrió la historia a través de fotografías de distintas épocas. Destacó una imagen con los socios fundadores, los primeros encuentros en el antiguo local de 14 y 501 y a generaciones que encontraron allí un lugar para compartir actividades recreativas y sociabilizar.

El repaso incluyó la construcción del polideportivo en 1992 y el crecimiento de una institución que pasó de funcionar en una casa particular a ocupar casi cuatro lotes. “Nació en una casa particular y después de mucho tiempo se compró un terreno, donaron una parte y hoy el club está en casi cuatro lotes”, recordó la presidenta, Patricia Álvarez, al reconstruir el camino iniciado por el pintor y uno de sus impulsores Atilio Boveri.

Actualmente, en la sede se practica básquet, patín artístico, boxeo, taekwondo, aikido y distintas propuestas de danza y gimnasia. También hay talleres de canto, folclore, tango, ajedrez, yoga, tejido e inglés, entre otras actividades.

La renovación de la cancha y del piso de parquet se suma a los trofeos que reflejan los logros conseguidos por la institución.

BIBLIOTECA

Otro de sus espacios emblemáticos es la Biblioteca Popular Dr. Román Harosteguy, con más de 30.000 ejemplares. La entidad también sostiene propuestas para adultos mayores, que encuentran allí una oportunidad para “salir de la soledad”.

La celebración del fin de semana atravesó generaciones, desde aquellos primeros pobladores hasta quienes hoy mantienen activa la institución.

En la cena del centenario, participaron representantes de distintas instituciones y ámbitos de la Ciudad.