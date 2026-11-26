La Facultad de Ciencias Médicas llevó adelante las XXXIX Jornadas Anuales de la Cátedra “A” de Medicina Interna, denominadas “Maestros de la Medicina Platense”, en el Aula Magna de la institución.

El encuentro fue creado en 1987 por el profesor Oscar A. Giacomantone, quien estuvo al frente de la cátedra durante 17 años. La apertura contó con las palabras de la profesora Elizabeth Banegas, la presidenta de las Jornadas, Mariana Meso, y el decano de la Facultad, Gustavo Marín..

Foto: Ivan Campos

Durante la actividad se realizó un homenaje a Giacomantone, fallecido el pasado 30 de abril, quien presidió durante 14 años la Fundación Manzino. En ese espacio participaron la vicedecana de la Facultad, Irene Ennis; el presidente de la Fundación, Pedro Belloni; y su vicepresidenta, Isabel Suárez, ex titular de la cátedra y esposa del homenajeado.

Además, la Fundación Manzino entregó sus premios anuales a la mejor egresada del Colegio Nacional, a la graduada con el mejor promedio de la Facultad de Ciencias Médicas, a la mejor ayudante alumna de la Cátedra de Medicina Interna “A” y a la ayudante alumna destacada.

Como parte de la jornada, también se descubrió una placa en homenaje a Giacomantone en el hall central de la Facultad, luego de las palabras de la secretaria académica, Elsa Chiappa.

La actividad reunió a estudiantes, docentes, profesores y autoridades de la institución.