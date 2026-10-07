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Deportistas distinguidos

Emotivo reconocimiento a los atletas platenses que compitieron en los Juegos Suramericanos

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del palacio municipal de calle 12

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó ayer la entrega de reconocimientos a los deportistas platenses que participaron en los XIII Juegos Suramericanos 2026, desarrollados en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

“Queremos reconocer a estos 24 deportistas platenses que tuvieron la enorme responsabilidad de representar a la Argentina y que dejaron muy bien posicionada a nuestra ciudad en una competencia internacional de gran importancia”, afirmó el mandatario local.

"Queremos felicitarlos porque llevaron bien alto el nombre de nuestra ciudad, trascendieron y nos llevaron al plano internacional. Tenemos el orgullo de ser una ciudad donde el deporte es una de las disciplinas que nos posicionó alto, así como el conocimiento, la cultura y la ciencia. Gracias por mantener bien alta esa bandera", agregó el jefe comunal.

De los 24 deportistas de la ciudad que compitieron, 19 lograron consagrarse en el podio de sus disciplinas y los 5 restantes hicieron muy buenas participaciones.

LAS DISTINCIONES 

Los deportistas reconocidos fueron Máximo Aguilar, que participó en natación y ganó el bronce en 4x100 y 4x200 libre por equipo; Ulises Cazau, que participó en natación y ganó el bronce 50 metros mariposa; Iván Groupierre, que participó en esgrima y ganó el bronce en espada por equipo; y Julieta Ruelli, que participó en vóley y ganó la medalla de plata.

También Victoria Matich, que participó en vóley y ganó la medalla de plata; Carina Amarilla, que participó en sóftbol y ganó la medalla de bronce; Fernando Álvarez, que participó en remo 2 largos y ganó el bronce en 2 largos sin timonel; y Agustín Annesse, que participó en remo 2 largos y ganó el bronce en 2 largos sin timonel.

Además, fueron distinguidos María Taladrid, que participó en rugby y ganó el oro; Yaco Kovalivker, que participó en hockey y ganó el oro; Pedro Fernández, que participó en hockey y ganó el oro; Santino Policelli, que participó en taekwondo y ganó la medalla de
bronce; y Victoria Rivas, que participó en taekwondo y ganó la medalla de bronce.

Asimismo, recibieron reconocimientos Lis García Calderón, que ganó la medalla de oro en trinquete pelota de goma; Santiago Piedras, que participó en canotaje velocidad y ganó la medalla de oro en velocidad C2 500 metros masculino; y Lucía Dalto Aziz, que participó en canotaje velocidad y ganó la medalla de oro.

También Horacio Cifuentes, que participó en tenis de mesa y ganó oro individual, oro en dobles y bronce en equipo; Candela Molero, que participó en tenis de mesa y ganó el bronce;  y Franco Domínguez Ávila, que participó en fútbol y ganó la medalla de plata.

Además, durante el acto se reconoció a Sofía Martelli, que participó en ciclismo; Fiorella Mengani, que participó en ecuestre (adiestramiento); Matías Albarracín, que participó en ecuestre (salto); Ulises Bouchelle, que participó en patín artístico; y Brenda Churín, que participó en vóley playa.

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