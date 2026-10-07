Emotivo reconocimiento a los atletas platenses que compitieron en los Juegos Suramericanos

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó ayer la entrega de reconocimientos a los deportistas platenses que participaron en los XIII Juegos Suramericanos 2026, desarrollados en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

“Queremos reconocer a estos 24 deportistas platenses que tuvieron la enorme responsabilidad de representar a la Argentina y que dejaron muy bien posicionada a nuestra ciudad en una competencia internacional de gran importancia”, afirmó el mandatario local.

"Queremos felicitarlos porque llevaron bien alto el nombre de nuestra ciudad, trascendieron y nos llevaron al plano internacional. Tenemos el orgullo de ser una ciudad donde el deporte es una de las disciplinas que nos posicionó alto, así como el conocimiento, la cultura y la ciencia. Gracias por mantener bien alta esa bandera", agregó el jefe comunal.

De los 24 deportistas de la ciudad que compitieron, 19 lograron consagrarse en el podio de sus disciplinas y los 5 restantes hicieron muy buenas participaciones.

LAS DISTINCIONES

Los deportistas reconocidos fueron Máximo Aguilar, que participó en natación y ganó el bronce en 4x100 y 4x200 libre por equipo; Ulises Cazau, que participó en natación y ganó el bronce 50 metros mariposa; Iván Groupierre, que participó en esgrima y ganó el bronce en espada por equipo; y Julieta Ruelli, que participó en vóley y ganó la medalla de plata.

También Victoria Matich, que participó en vóley y ganó la medalla de plata; Carina Amarilla, que participó en sóftbol y ganó la medalla de bronce; Fernando Álvarez, que participó en remo 2 largos y ganó el bronce en 2 largos sin timonel; y Agustín Annesse, que participó en remo 2 largos y ganó el bronce en 2 largos sin timonel.

Además, fueron distinguidos María Taladrid, que participó en rugby y ganó el oro; Yaco Kovalivker, que participó en hockey y ganó el oro; Pedro Fernández, que participó en hockey y ganó el oro; Santino Policelli, que participó en taekwondo y ganó la medalla de

bronce; y Victoria Rivas, que participó en taekwondo y ganó la medalla de bronce.

Asimismo, recibieron reconocimientos Lis García Calderón, que ganó la medalla de oro en trinquete pelota de goma; Santiago Piedras, que participó en canotaje velocidad y ganó la medalla de oro en velocidad C2 500 metros masculino; y Lucía Dalto Aziz, que participó en canotaje velocidad y ganó la medalla de oro.

También Horacio Cifuentes, que participó en tenis de mesa y ganó oro individual, oro en dobles y bronce en equipo; Candela Molero, que participó en tenis de mesa y ganó el bronce; y Franco Domínguez Ávila, que participó en fútbol y ganó la medalla de plata.

Además, durante el acto se reconoció a Sofía Martelli, que participó en ciclismo; Fiorella Mengani, que participó en ecuestre (adiestramiento); Matías Albarracín, que participó en ecuestre (salto); Ulises Bouchelle, que participó en patín artístico; y Brenda Churín, que participó en vóley playa.