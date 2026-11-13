Emotivo viaje: despiden a ex combatientes de La Plata que regresan a las Islas Malvinas

Un grupo de siete excombatientes de Malvinas de La Plata emprenderá este viernes un nuevo viaje a las islas, en el marco del convenio que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) mantiene con la Municipalidad desde 2008.

La partida está prevista para las 16 desde la sede de la institución, ubicada en calle 21 y 40, donde se realizará una despedida y convocaron a los medios de comunicación para acompañar el momento.

El contingente permanecerá durante una semana en las Islas Malvinas, hasta el sábado 21 de noviembre. En esta oportunidad, los veteranos no viajarán solos: estarán acompañados por sus hijos, hermanos y otros allegados, quienes compartirán junto a ellos los días en el territorio insular.

Desde el CECIM destacaron el significado especial que adquiere esta visita, que se realizará en un contexto particular de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

El viaje forma parte de una iniciativa que comenzó a partir del convenio suscripto en 2008 con el Municipio platense y que permite a los excombatientes regresar al territorio donde combatieron durante la guerra de 1982.

La convocatoria para despedir al contingente será este viernes desde las 16 en la sede del CECIM, en 21 y 40, donde familiares, allegados y representantes de la comunidad podrán acompañar la partida.