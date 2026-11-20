A pocas horas de emprender el regreso a La Plata, los excombatientes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas protagonizaron un momento cargado de emoción en el archipiélago. Desde el territorio donde combatieron durante la guerra de 1982, realizaron una transmisión en vivo para compartir la experiencia de volver a las islas y terminaron cantando el Himno Nacional Argentino.

El video, que refleja parte de lo que significó el viaje para los veteranos, muestra al contingente reunido en las Islas Malvinas, en una visita atravesada por los recuerdos, los homenajes y el reencuentro con un lugar que marcó sus vidas. La transmisión se realizó antes de iniciar el regreso a la Ciudad y tuvo como cierre el canto colectivo del himno.

Como parte de esta experiencia, la delegación había viajado días atrás al archipiélago para realizar un homenaje a los argentinos caídos en combate. Se trató de una visita especial, ya que los excombatientes estuvieron acompañados por sus hijos, hermanos, amigos y otros familiares, que tuvieron la oportunidad de conocer el territorio donde sus seres queridos combatieron hace más de cuatro décadas.

El contingente partió desde la sede de la institución, ubicada en 21 y 40, en el marco de un convenio firmado con la Municipalidad de La Plata en 2008. La delegación permanece en las islas hasta este sábado 21 de noviembre, cuando está previsto su regreso.