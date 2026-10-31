Empleos en La Plata y la Región: ofrecimientos de puestos laborales en los clasificados de EL DIA

Quienes están en la búsqueda de trabajo en La Plata y localidades de la Región pueden encontrar nuevas oportunidades en los clasificados de EL DIA, que reúnen avisos de empresas, comercios y particulares de distintos rubros.

Las propuestas abarcan diferentes perfiles y niveles de experiencia, con búsquedas para puestos administrativos, atención al público, gastronomía, comercio, servicios y oficios, entre otras actividades. También hay opciones con distintas jornadas y modalidades de trabajo.

Cada aviso incluye información sobre los requisitos y los canales de contacto para enviar el currículum o postularse directamente. Las oportunidades se renuevan de manera permanente y pueden consultarse tanto en la edición impresa como en la versión digital de EL DIA.

Empleos ofrecidos en La Plata y la Región: ▪ CONTADOR/A: con experiencia en administración. Full time. Enviar CV a: creditolp@hotmail.com.

▪ COORDINADOR/A DE CALIDAD: para laboratorio de análisis bromatológicos. Formación universitaria en Bioquímica o carreras afines. Experiencia en gestión de calidad, auditorías y coordinación de procesos. Presencial, La Plata. Enviar CV a: ddhhregionlaplata@gmail.com.

▪ ESTUDIO CONTABLE: seleccionará Contador Público o estudiante avanzado para tareas de contabilidad y liquidación de impuestos. Disponibilidad de lunes a viernes 8 horas y sábados 5 horas. Presencial. Enviar CV a: busqueda.personal25@outlook.com.

▪ ABOGADA DE FAMILIA Y SUCESIONES: atención presencial y virtual. Lentini Servicios Legales. Tel. 221-605-8535.

▪ ABOGADA: T49 F220 CALP. Alimentos, cambio de nombre, régimen de comunicación y amparos de salud. Facilidades de pago. Cel. 221-438-9421.

▪ ABOGADO CIVIL Y COMERCIAL: Tel. 221-314-3142.

▪ AUTOMATIZACIÓN CON IA: para empresas y particulares. Soluciones para Excel, facturas, planillas, mails y tareas repetitivas. Consultas: 221-598-7398. rapim.consultar@gmail.com.

▪ ATENCIÓN AL PÚBLICO: se busca personal con experiencia excluyente en panadería y cafetería. Disponibilidad full time y libreta sanitaria actualizada. Zona La Plata. Enviar CV a: spersonal223@gmail.com.

▪ COCINEROS, MOZOS Y RECEPCIONISTA: se busca personal con experiencia, amplia disponibilidad horaria, compromiso y ganas de trabajar. Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com, indicando en el asunto el puesto solicitado.

▪ SUPERMERCADO: necesita repositor, fiambrera y cajera. 15 e/39 y 40; 46 e/22 y 23.

▪ SUPERMERCADO: 505 y 8 busca cajera, repositor y fiambrera.

▪ EMPLEADO DE COMERCIO: secundario completo, manejo de PC, experiencia en atención al público y referencias comprobables. Enviar CV a: recepcioncvpet@gmail.com.

▪ EL PERLA: casa de comidas ubicada en avenida 25 esquina 511 bis busca telefonista y personal para atención al público. Presentar CV personalmente.

▪ CHOFER DE TAXI: se necesita responsable, full time y con experiencia. Alquiler del vehículo. Tel. 221-495-3657.

▪ CHOFER DE TAXI: se alquila turno. GPS, Teletaxi y APT. 41 e/138 y 139.

▪ CHOFER DE TAXI: 521 y 137. Taller en 521 y 138. Tel. 221-545-1140.

▪ ADMINISTRATIVO: institución educativa busca personal proactivo, organizado y prolijo para cubrir una suplen