Calles destruidas, falta de semáforos, postes de luz inclinados y problemas de infraestructura, forman parte del combo de reclamos de distintas zonas de Altos de San Lorenzo, quienes tienen previsto movilizarse mañana a la delegación municipal de 25 y 75 para expresar su disconformidad y reclamar atención de las autoridades.

“Es un barrio muy marginado, muy olvidado por el intendente municipal y el delegado comunal”, sostuvo Belén, una de las vecinas afectadas.

La convocatoria reúne a habitantes de distintos zonas de la localidad, que buscan visibilizar problemas que, aseguran, llevan tiempo sin solución. Entre los reclamos figura la falta de semáforos sobre calle 13, desde 90 hasta 610. “Los autos andan rapidísimo. Los vecinos hasta ponen carteles hechos a mano que dicen ‘máxima 60 kilómetros’”, contó Belén. También agregó la cantidad de baches de calle 14, entre 80 y 90, donde “los autos se rompen”.

En la zona de 16 bis, entre 609 y 610, Lautaro describió otro panorama: “En la esquina hay un pozo enorme que no se puede pasar ni caminando” y advirtió que la cuadra permanece oscura por el estado de los postes. Sobre 610, agregó, los pozos y el barro dificultan el tránsito cuando llueve.

Agustina pidió el mantenimiento de 22 entre 602 y 610, y obras hidráulicas. “El escombro lo tuvimos que comprar nosotros con una colecta”, afirmó. También denunció que por los baches de 610, entre 13 y 25, rompió el tren delantero dos veces este año.