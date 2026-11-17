La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de acreditación de la segunda cuota del aguinaldo, que se pagará en diciembre de 2026, junto con los haberes ordinarios de fin de año. Con el incremento mensual del 2,2% determinado por la inflación de octubre, los beneficiarios que perciben el haber mínimo cobrarán $226.898,35.

El ordenamiento temporal diseñado por el Estado otorga prioridad al esquema de las Pensiones No Contributivas (PNC), las cuales percibirán sus acreditaciones en el arranque del mes a lo largo de tres jornadas consecutivas: DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre; DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre; DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

En forma simultánea, los jubilados y pensionados cuyos ingresos ordinarios no excedan el piso mínimo estatal dispondrán de su dinero a lo largo de seis días de cobro: DNI finalizados en 0: miércoles 9 de diciembre; DNI finalizados en 1: jueves 10 de diciembre; DNI finalizados en 2: viernes 11 de diciembre; DNI finalizados en 3: lunes 14 de diciembre; DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre; DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Por su parte, la nómina de beneficiarios con haberes previsionales superiores a la suma mínima comenzará a cobrar a partir del jueves 17 de diciembre, concluyendo la totalidad de los giros antes de las fiestas navideñas.