Los vecinos de Colonia Urquiza, en Melchor Romero, denuncian que pagan sus impuestos, pero a la zona no llegan los servicios. Calles destruidas, basurales, falta de luminarias, inseguridad y menos frecuencias de colectivos son algunos de los problemas que, aseguran, “se agravaron” en los últimos años. Ante la falta de respuestas, decidieron organizarse y reunieron unas 300 firmas para llevar sus reclamos al Municipio y pedir soluciones.

El barrio se extiende entre las calles 173 y la Ruta Provincial Nº 36, y desde la 513 hasta la 448. Es una zona con quintas, producción frutihortícola y florícola, donde viven cerca de cinco mil familias. En los últimos años, el crecimiento de la población no fue acompañado por obras de infraestructura ni mejoras en los servicios.

El principal problema es un camino interno que tiene unos siete kilómetros. Une Melchor Romero con Colonia Urquiza y la ruta 36. Aunque está asfaltada, tiene pozos en todo su recorrido y dos puentes dañados. Uno presenta un “cráter” en el medio y el otro se está desmoronando en los costados. Por el lugar circulan autos, motos, bicicletas y peatones, además de alumnos de los tres establecimientos educativos de la zona -nivel jardín, primaria y secundaria-, que reúnen una matrícula de más de 1.400 chicos.

“Es un peligro. La circulación es inmensa y todos utilizan esta calle”, advirtió Oscar Amigo, quien vive en la zona desde hace 63 años y es integrante de la Unión Vecinal de Colonia Urquiza, un espacio conformado por residentes para buscar soluciones a los problemas del barrio y desde el cual presentarán un petitorio ante el Municipio.

El mal estado de las calles también afectó al transporte. Según contó, la Línea Oeste de colectivos redujo las frecuencias por las dificultades para circular, lo que perjudica a quienes viajan a trabajar.

También denuncian basurales, falta de recolección de ramas, pastizales sin cortar y falta de luminarias.

En materia de seguridad, Amigo señaló que el destacamento de 186 y 482 ya no tiene policías permanentes y que deben ir hasta Abasto para hacer las denuncias.

“No hay inversión. Estamos a la deriva. Por eso preparamos el petitorio para presentar en la Municipalidad”, adelantó.