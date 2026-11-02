La situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) también genera preocupación en La Plata. En la delegación ubicada a metros de Plaza Italia (6 y diagonal 77), los trabajadores siguen con incertidumbre el proceso de disolución y liquidación del organismo anunciado por el Gobierno nacional. Según denunciaron ante EL DÍA, son 35 los empleados que perderán sus puestos de trabajo antes de fin de año.

El panorama local refleja las consecuencias de una crisis que atraviesa a la obra social en todo el país. Los empleados aseguran que desde hace aproximadamente "un año y medio no cuentan con prestaciones regulares" y que, en los últimos días, comenzaron a recibir "notificaciones de despido" que anticipan el cierre de una etapa para quienes trabajan en la sede platense.

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, las comunicaciones sobre los despidos comenzaron hace una semana y el 30 de noviembre sería la fecha límite para la continuidad laboral de todo el personal. "Hace una semana que están notificando despidos y el 30 de noviembre vamos a estar todos en la calle", expresaron.

La preocupación no se limita a la pérdida de los puestos de trabajo. Los empleados también advirtieron sobre el impacto que la situación tendrá en las familias que dependen de IOSFA para sostener sus tratamientos y acceder a medicamentos. "Hay familias detrás, que dependen de las medicaciones y que también se quedan sin coberturas con esto que está pasando", manifestaron.

Incertidumbre

La medida nacional establece la creación de dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), destinada a los afiliados de Gendarmería y Prefectura. El proceso contempla la disolución y liquidación de IOSFA, con un período de transición de hasta 365 días.

Sin embargo, una modificación del decreto publicada el 28 de octubre estableció que la nueva OSFA determinará cuántos puestos necesita y qué trabajadores serán transferidos. El personal que no sea incorporado quedará sujeto a las medidas que correspondan según su situación laboral.

En ese contexto, comenzaron a llegar notificaciones de despidos en distintas dependencias del país, entre ellas delegaciones, farmacias y policonsultorios. La situación fue confirmada por representantes gremiales, que advirtieron sobre el impacto de la reestructuración en los trabajadores y sus familias.

Una manifestación en Plaza Italia

Frente a este escenario, los trabajadores de la delegación platense anticiparon que buscarán visibilizar el conflicto con una protesta pacífica en la puerta de la sede, ubicada a metros de Plaza Italia.

"Vamos a hacer una manifestación de forma pacífica en la puerta de la delegación, entre afiliados y trabajadores", adelantaron. La fecha todavía no fue confirmada, pero la intención es reunir a empleados y beneficiarios para exponer las consecuencias de la situación que atraviesa la obra social.