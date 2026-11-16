El mercado de alquileres cierra el año con un leve repunte en los porcentajes de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los contratos que deben actualizarse en diciembre, al tiempo que comienza a registrarse una fuerte aceleración en la demanda impulsada por los estudiantes universitarios de cara al próximo ciclo lectivo.

A diferencia de noviembre, mes en el que los indicadores habían mostrado una desaceleración y se ubicaron en niveles más bajos, los coeficientes de actualización para diciembre vuelven a marcar una suba en todos sus tramos:

Ajuste bimestral: 4,14%

Ajuste trimestral: 5,91%

Ajuste cuatrimestral: 8,14%

Ajuste semestral: 12,50%

Cabe recordar que en noviembre el Ipc cuatrimestral estuvo en 7,82%; el Ipc semestral, 12,95%; el Ipc bimestral, 3,63%; el Ipc trimetral fue del 5,81%.

La suba de la inflación de octubre, que se dio a conocer días atrás, tuvo impacto en el índice de actualización para el próximo mes.

En tanto, los alquileres que se rigen por el Indice de Contratos de Locación (ICL), tendrán un por centaje menor si se comparan los índices con los que se aplicaron este mes. En diciembre los que tiene actualizar por los próximos tres meses pagarán 5,96%; 8,17% para los ajustes cuatrimestrales; y 13,82% para los ajustes semestrales. En noviembre los ajustes habían sido de 6,23% (trimestral); 8,62% (cuatrimestral) y 15,,75% (semestral).

Más allá de la actualización de los contratos vigentes, el foco del sector inmobiliario está puesto en la renovación de la demanda.

Según se señaló en el mercado inmobiliario, la actividad en las oficinas se intensificó notablemente en los últimos días.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

“Hay muchísimo movimiento de alquileres. Arrancó el movimiento estudiantil, hay muchas consultas y también hay oferta disponible”, se destacó.

Con un stock de propiedades que permite absorber este primer envión de búsquedas, los valores de referencia se ubican actualmente en las siguientes franjas:

Monoambientes: entre $300.000 y $420.000.

Departamentos de un dormitorio: entre $450.000 y $580.000.

Departamentos de dos dormitorios: entre $600.000 y $800.000.

De este modo, quienes buscan asegurar vivienda antes del inicio de clases encuentran un escenario con mayor disponibilidad de unidades respecto de temporadas anteriores, aunque atravesado por el reacomodamiento mensual que marcan los índices inflacionarios, se explicó en las distintas fuentes consultadas por este diario.

Los estudiantes del interior comenzaron a realizar consultas, pero todavía no se tradujo en operaciones concretas. “Hay muchas consultas, pero pocas operaciones, dijo una fuente consultada por este diario.

MÁS LEJOS DEL TECHO PROPIO

Por otra parte, el sueño de la casa propia retrocede de manera sostenida en La Plata y la Región, al igual que en los principales centros urbanos de la Provincia. Según un informe regional difundido en noviembre de 2026 por Inquilinos Agrupados, a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en las ciudades bonaerenses se contabilizan 872.000 familias bajo contrato de locación.

El relevamiento abarca una muestra de 5.758 viviendas repartida entre el Gran La Plata, los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca. Este bloque urbano concentra casi la mitad de los 1,77 millones de inquilinos detectados en las cinco regiones más pobladas del país. En esta jurisdicción, el 17,6 por ciento de las familias alquila su residencia -dentro de un margen estadístico de entre el 16,3 y el 18,9 por ciento-, una cifra superior al 13,4 por ciento registrado en 2006.

De mantenerse la tendencia actual, las proyecciones hacia 2036 estiman que entre el 19,7 y el 21,3 por ciento de los hogares bonaerenses dependerá de una renta, el equivalente a una de cada cinco familias.

La dificultad para acceder al techo propio altera el proyecto de vida de varias generaciones y consolida al alquiler como una condición permanente.

En el conglomerado integrado por La Plata y el resto de las urbes bonaerenses, la proporción de jefes de hogar de entre 35 y 44 años bajo contrato locativo escaló del 17,5 por ciento en 2006 al 25,7 por ciento en el primer semestre de 2026. En la franja de 25 a 34 años, el indicador pasó del 28,1 al 32,7 por ciento en igual lapso.

En tanto, el 52,8 por ciento de los habitantes de entre 18 y 34 años aún vive con sus padres -frente al 50,3 por ciento de 2006-, lo que representa a 1.975.000 jóvenes en las ciudades de la Provincia. El 76,3 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años permanece en el hogar familiar, al igual que el 36,6 por ciento del segmento de 25 a 34 años.