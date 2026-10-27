En el auge del pádel advierten por aumento exponencial de lesiones

En pleno auge del pádel, especialistas advierten que han crecido las consultas por diferentes lesiones de quienes intentan practicar el deporte sin la preparación adecuada.

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) relevó un aumento “exponencial” de las visitas de hombres y mujeres que se volcaron masivamente a la práctica.Según explica el especialista Alejandro Greco, derivó en la aparición creciente de ciertas patologías.

“La más conocida es la epicondilitis, el famoso codo de tenista, que en el pádel es muy común. También vemos lesiones de hombro por gestos repetidos por encima de la cabeza, esguinces de tobillo, desgarros de gemelo, sobrecargas lumbares y molestias en rodillas. En general aparecen por falta de preparación física, mala técnica, exceso de partidos sin descanso o un equipamiento inadecuado” aseguró Greco, licenciado kinesiólogo fisiatra.

El profesional explicó que “en el consultorio lo vemos claramente: llegan pacientes de todas las edades que empezaron a jugar en los últimos años, muchos de ellos personas que estaban sedentarias y encontraron en el pádel una forma de moverse que les resulta divertida y no una obligación. Pero en la mayoría de los casos no tuvieron en cuenta la adaptación física previa”.

A su vez, Greco resaltó que Greco destacó que el pádel es un deporte “muy valioso”. “Se estimula la fuerza del tren inferior, la estabilidad y la movilidad de hombros y columna”.

“Al haber desplazamientos cortos, frenadas y cambios de dirección constantes, mejora mucho la coordinación, el equilibrio y la propiocepción y esto es especialmente valioso en adultos mayores y sedentarios”, agregó.

El profesional, que es directivo del Cokiba, agregó que “este ejercicio baja los niveles de estrés. Pero el pádel suma algo más: exige atención plena durante el juego y genera vínculos. Muchos pacientes me cuentan que el partido semanal es su momento de desconexión y de encuentro con amigos. Ese componente social favorece la adherencia, que es lo más difícil de lograr en cualquier actividad física y la gente sigue yendo porque la pasa bien”.

Entre las recomendaciones de los profesionales se incluye: antes de comenzar una actividad deportiva, en particular la práctica de pádel, realizar un chequeo médico si la persona tiene 40 o más años de edad; siempre entrar en calor previo a los partidos con movilidad articular y muscular y no arrancar directamente con el partido; utilizar zapatillas específicas para pádel y una paleta acorde; complementar con trabajo de fuerza y estabilidad, especialmente en piernas, zona media, hombros y antebrazos. Y añadieron: “ante cualquier dolor que persiste, consultar a tiempo: “muchas lesiones se resuelven rápido si se tratan temprano”.