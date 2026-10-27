El crecimiento poblacional del barrio Frisón, un sector de Villa Elvira que nació a partir de loteos que transformaron antiguos terrenos en una zona con cientos de familias y viviendas permanentes, trajo consigo graves problemas de infraestructura y limpieza urbana. La situación más crítica se vive actualmente en el cruce de calle 4 y 613, donde un microbasural a cielo abierto ocupa un tercio de la calzada, obstaculizando el tránsito y generando un foco de infección que preocupa a toda la comunidad.

La indignación de los frentistas responde principalmente a la proximidad del foco de contaminación con instituciones clave de la zona. Los residentes denuncian el constante riesgo biológico y vial al que están expuestos a diario, remarcando la urgencia de una intervención municipal inmediata mediante la instalación de equipamiento adecuado para la recolección de residuos la zona.

"¡Que pongan contenedores! Es un peligro, tenemos un jardín de infantes, un colegio, un centro de salud y el Destacamento Aeropuerto a una cuadra. Bienvenido al barrio Frisón", expresó con indignación un vecino de la zona. Ante la falta de respuestas oficiales, los frentistas advierten que la acumulación de desechos sigue en aumento y exigen la pronta limpieza del predio antes de que se genere "una emergencia sanitaria mayor".