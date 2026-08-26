En el Bosque, basura y cestos desbordados

Un impactante panorama de desidia golpea por estos días al Paseo del Bosque. La falta de higiene en el área del exzoológico -entre las avenidas 52 e Iraola- y el sector verde lindante al Museo de Ciencias Naturales, se volvió evidente tras el fin de semana, con cestos colapsados, montículos de bolsas en el suelo y desechos esparcidos sobre el pasto.

El punto más crítico está sobre la 52, a metros del acceso de servicios del exzoo y frente a la sede policial y de Bomberos, donde se formó una montaña de residuos con botellas y envoltorios de comida.

La estampa de abandono se repite en el parque que separa al Museo del antiguo predio zoológico.

José, un vecino que camina la zona a diario, remarcó: “Es impactante ver basura de todo tipo, hasta excrementos. Sobre la 52, además de que hay pocos tachos, uno lleva años desfondado y la gente cuelga las bolsas de un fierro roto. Como no juntan, ahora hay varias colgando”.

En la zona aseguran que desde hace días no se observa al personal de limpieza habitual. Este martes por la mañana solo se vio a un operario con bordeadora sobre la avenida Iraola, a metros de la plazoleta Almirante Brown, exponiendo la falta de mantenimiento y el riesgo creciente. “Si bien puede decirse que al Bosque le faltan mejoras, habitualmente, al menos está más limpio. Este panorama es preocupante”, indicó el vecino que habló con este diario.