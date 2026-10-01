En el ranking de universidades, Argentina es la que más cayó en la Región: en qué puesto está la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se ubicó en el puesto 21 del ranking QS de América Latina y de esa forma retuvo la posición del año año anterior, una situación que registraron otras 18 casas de altos estudios del país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), que es la mejor representante de Argentina ocupando una vez más el décimo lugar a nivel regional. El dato negativo es que 17 universidades del país bajaron su calificación y apenas 8 mostraron mejoría.

De esta forma la última edición del índice regional que elabora la consultora Quacquarelli Symonds (QS) volvió a dejar al sistema de educación superior de Argentina en una posición desfavorable, al registrar la mayor caída general de América Latina.

Este retroceso coincide con una etapa de contracción en el presupuesto destinado a la educación y a la investigación. De acuerdo con estimaciones basadas en registros económicos, el gasto nacional en educación se redujo de manera sostenida en los últimos años, con mermas significativas tanto en las partidas asignadas a las casas de altos estudios como al sistema científico. Si bien las proyecciones para los próximos ejercicios prevén una desaceleración de esta tendencia, la merma acumulada en el mediano plazo se mantiene en niveles elevados.

Desde la organización británica que elabora el estudio explicaron que los datos reflejan dificultades estructurales acumuladas durante décadas y descartaron adjudicar el panorama actual a una administración específica. Ben Sowter, vicepresidente de la firma, sostuvo que la inestabilidad macroeconómica recurrente y las restricciones presupuestarias históricas atentan contra la capacidad de investigación y la retención de talentos. A su vez, remarcó que, a pesar de contar con un gran prestigio en el plano docente, el país muestra un rendimiento limitado en materia de publicaciones científicas y citas bibliográficas por académico, lo que frena su competitividad en comparación con otros vecinos de la región.

En el plano local, la Universidad de Buenos Aires logró sostenerse en el décimo lugar de la tabla latinoamericana y se posicionó nuevamente como la mejor entidad del país, apuntalada por sus altos índices de valoración en el ámbito académico y laboral.

“El posicionamiento de la UBA entre las mejores universidades de Latinoamérica renueva nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica. Es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, siguen trabajando para todos los argentinos”, expresó el rector Ricardo Gelpi.

Detrás de la UBA, el podio nacional se completó con la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Córdoba y la Pontificia Universidad Católica Argentina. Otras casas de estudio, como la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de San Andrés, también consiguieron mejoras en sus respectivas ubicaciones dentro de los primeros puestos regionales, en una medición que abarcó a más de quinientas instituciones de veintisiete países.

Por su parte, el especialista Marcelo Rabossi analizó los resultados y advirtió sobre la mirada parcial que suelen ofrecer estos instrumentos metodológicos. Según su perspectiva, los rankings priorizan parámetros vinculados con la selectividad y la producción de élite, mientras que el modelo universitario público argentino prioriza la inclusión social como mandato fundacional. Al respecto, ejemplificó que establecimientos con criterios de admisión rigurosos y alta dedicación a la ciencia ocuparían lugares de privilegio a nivel global.

Asimismo, Rabossi señaló que gran parte de la calificación depende de percepciones subjetivas, lo que genera estabilidad en la cima pero una alta volatilidad en los estratos secundarios. No obstante, admitió que el descenso en la producción científica -un rubro de peso decisivo en la puntuación final- responde a problemas estructurales agravados por la retracción del financiamiento.

Ante este panorama, los especialistas coinciden en que los desafíos exigen replantear las estrategias institucionales. Mientras los referentes internacionales aconsejan focalizar los recursos disponibles en los grupos de mayor rendimiento y potenciar la cooperación global, los analistas locales debaten sobre la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y apelar a esquemas de colaboración con el sector productivo para sostener la infraestructura científica del país.