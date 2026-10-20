En escuelas técnicas buscan facilitar el acceso al mundo del trabajo

Estudiantes de la Escuela Técnica N° 8 J. B. Alberdi y de la Escuela Técnica San Vicente de Paúl suman experiencia real en empresas de la región a través del sistema del COPRET y convenios con la Cámara de Ascensores y la UNLP.

El desafío de dar el salto desde la escuela secundaria hacia el mercado del trabajo encuentra en la educación técnica una respuesta concreta y en constante crecimiento. A través del sistema de Prácticas Profesionalizantes impulsado por el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), cientos de alumnos de la región experimentan una transición articulada que busca evitar la exclusión y garantizar una continuidad formativa significativa.

En La Plata, instituciones como la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 8 “J. B. Alberdi” (en Tolosa) y la Escuela Técnica San Vicente de Paúl vienen consolidando modelos emblemáticos de integración socioproductiva.

En el caso del Colegio San Vicente de Paúl, la propuesta abarca a las tecnicaturas en Electrónica y Electromecánica de 7° año, contando además con convenios estratégicos con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desde 2016 para la articulación pedagógica y el fortalecimiento académico.

Una de las alianzas en la ciudad se da con la Cámara Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata (CEALP). Las escuelas, como el caso de la Técnica 8, aportan el espacio institucional, el marco conceptual y el acompañamiento constante de sus docentes de áreas técnicas, mientras que las empresas albergan a los alumnos y proveen el equipamiento necesario para su desarrollo.

En la práctica cotidiana de esta disciplina, los estudiantes se integran directamente a las cuadrillas de trabajo en tareas de campo, realizando mantenimiento de medios de elevación codo a codo con técnicos experimentados o se desempeñan en laboratorios especializados testeando y reparando equipos.

Esta formación vivencial abarca desde la interpretación de planos eléctricos y esquemas mecánicos hasta el manejo de automatizaciones, simulación de circuitos y elaboración de presupuestos de mano de obra y materiales.

desarrollo regional

Ante la demanda de personal calificado en los planteles industriales de la región, muchos de los practicantes terminan incorporándose a las plantas permanentes de las empresas tras graduarse. Para otros, este rodaje profesional actúa como un trampolín para insertarse con éxito en diversos sectores del mercado productivo.

El COPRET articula estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo y el sector productivo. Mediante sus Mesas Distritales, conecta las demandas laborales locales con la oferta formativa de escuelas técnicas, agrarias, institutos superiores y centros de formación profesional.

Las Prácticas Profesionalizantes (PP) son actividades formativas integradas en la propuesta curricular, obligatorias para obtener la titulación técnica. Tienen un carácter estrictamente educativo -sin constituir una relación laboral formal- y están orientadas a que el estudiante resuelva problemáticas reales, desarrolle trabajo en equipo y transfiera los conocimientos teóricos al campo ocupacional en su propio contexto.