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La Región

En este lunes feriado, el Tren Roca no está llegando a La Plata: empieza y termina en Tolosa

Por Redacción

El servicio ferroviario entre Constitución y La Plata funciona este lunes con un recorrido reducido por razones operativas. Desde temprano, los trenes circulan entre Constitución y Tolosa, por lo que no llegan ni parten desde la estación de 1 y 44. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial aunque EL DÍA llegó a la información.

En pleno feriado, los usuarios del Tren Roca se encontraron este lunes con modificaciones en el recorrido habitual del ramal que conecta la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. Desde las primeras horas de la jornada, el servicio se encuentra limitado entre Constitución y Tolosa, una situación que impide el arribo y la salida de formaciones desde la terminal ferroviaria platense de 1 y 44.

La interrupción del tramo entre Tolosa y La Plata se produce por "razones operativas", aunque hasta el momento no se informó oficialmente cuál es el inconveniente que obligó a modificar el servicio ni cuánto tiempo se mantendrá esta modalidad.

Además, circula con cronograma de feriados.

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