En Gonnet y Villa Castells otro día con corte de luz

Un padecimiento sin fin. Así parece lo que viven en vecindarios de Villa Castells y Gonnet a raíz de los continuos cortes de luz que se denuncian a diario ante este diario.

Varios frentistas de esos enclave de la Zona Norte volvieron a manifestar enojo este miércoles ante un nuevo apagón, en horas de la mañana, que sucedió a otro que se registró entre el mediodía y la tarde del martes, según los planteos.

Según explicaron los propios damnificados, la interrupción del servicio eléctrico impactaba de manera generalizada, por ejemplo, en la zona de Lacroze y 15, dejando a decenas de familias sin suministro en medio de un escenario de constante incertidumbre. “Nuevamente, en Gonnet sin luz. Ayer estuvimos toda la tarde sin servicio y ahora se cortó de nuevo”, expresó indignado un frentista afectado de esa zona, quien radicó su reclamo formal bajo el número 10100388.

Junto con el malestar por los cortes, el de la demanda insatisfecha de precisiones sobre las causas de la falla y la extensión que puede tener, este último un dato clave para la organización de las actividades.

Omar, vecino de 16 entre 490 y 492, remarcó que “tuvimos cortes desde ayer y hoy temprano comenzaron otra vez; es en toda la zona y Edelap sigue sin darnos una respuesta concreta”. La misma situación se vive en 11 entre 504 y 505, con “varios cortes de una hora más o menos ayer y ahora se cortó hace media hora” y Edelap dice que “lo están arreglando”, aseguró Alejandra.