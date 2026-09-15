En la antesala del paro, los docentes de la UNLP reclaman con clases públicas

El conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei recrudeció esta semana a partir de las medidas de fuerza que adoptaron las casas de altos estudios en el marco del reclamo por la puesta en funcionamiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU). En La Plata, este martes se dictaban clases públicas a la espera del paro a nivel nacional previsto para el jueves.

Los sectores sindicales y estudiantiles consideran que la puesta en marcha de la LFU implica mayores partidas presupuestarias para la educación superior y por ende mejoraría los sueldos docentes en un contexto de creciente inflación, de caída del salario real y de pérdida de poder adquisitivo, al tiempo que sería un impulso en cuestiones de infraestructura, en las condiciones de estudio de quienes transitan las aulas y en materia de investigación y desarrollo académico.

En ese contexto, en La Plata uno de los puntos de reclamo durante la presente jornada era la Plaza Rocha, en 7 y 60, en donde las cursadas de la Facultad de Artes ubicada en las inmediaciones del renovado espacio verde se dispusieron al dictado de clases públicas a fin de visibilizar las demandas del sector.

El punto álgido del reclamo tendrá lugar el jueves 17 de septiembre. Para ese día, los gremios convocaron a un paro nacional de 24 horas acompañado por una movilización masiva al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

La medida coincide estratégicamente con la fecha fijada para la reanudación de la mesa paritaria entre los representantes sindicales y los funcionarios de la cartera educativa.

Desde los sindicatos docentes argumentan que la propuesta oficial ofrecida en las últimas instancias -catalogada de insuficiente- no alcanza a mitigar la pérdida del valor real de los ingresos registrada a lo largo del año.

De no alcanzarse un entendimiento satisfactorio durante la jornada de paritarias del jueves 17, las dirigencias gremiales ya advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose, abriendo la posibilidad de nuevas medidas de fuerza de mayor duración y la convocatoria a una marcha federal universitaria en las semanas posteriores.

Cabe indicar que el gobierno nacional ofreció un 3 por ciento de aumento para los salarios de septiembre y otro 3 por ciento para los haberes de octubre.