En la Ciudad, mientras caía agua del cielo no salía de muchas canillas

La lluvia fue una constante durante buena parte de este miércoles en La Plata, pero en distintos barrios de la Ciudad el agua que cayó del cielo no llegó a las canillas. Desde el mediodía y hasta media tarde se multiplicaron los reclamos de vecinos por interrupciones en el servicio de agua potable que brinda Aguas Bonaerenses (ABSA).

La jornada estuvo marcada además por el mal tiempo y alerta naranja por tormentas que alcanzó a la Región. El temporal dejó lluvias intensas durante el mediodía (entre 15 y 20 milímetros caídos hasta media tarde). Pese a la advertencia meteorológica, no se registraron inconvenientes de gravedad.

El malestar de los vecinos se concentró en distintos puntos de la Ciudad, donde los usuarios debieron atravesar varias horas sin suministro en sus hogares pese a la intensa lluvia que se registraba en las calles.

En Villa Elvira, el reclamo planteó en las inmediaciones de avenida 7 y calle 74. Según señalaron los frentistas, el servicio se había interrumpido cerca de las 8 de la mañana y permanecieron varias horas sin agua.

Una situación similar se registró en el barrio El Mondongo, en la zona de 118 y 64, donde los vecinos manifestaron su preocupación por la interrupción del suministro y reclamaron precisiones sobre los tiempos de normalización.

También hubo reportes en pleno centro platense, en 8 y 53, a metros de la Legislatura bonaerense. “Nadie nos da una explicación de lo que está sucediendo con el servicio”, señaló un vecino afectado mientras aguardaba la restitución.

Los usuarios reclamaron a ABSA información sobre las causas de las interrupciones y los horarios estimados para el restablecimiento del servicio.

Así, mientras la lluvia avanzaba sobre la ciudad, en distintos hogares platenses la preocupación pasaba por otra cuestión: cuándo volvería a salir agua de las canillas.