En La Plata, Darse Cuenta cumple 30 años de lucha contra las adicciones

El Centro de Rehabilitación Darse Cuenta celebró sus 30 años de trayectoria con un encuentro cargado de emoción en su sede de Hornos 1, ubicada en la zona de 60 y 167, en La Plata. La jornada reunió a integrantes de la institución, personas que atravesaron procesos de recuperación, pacientes que actualmente realizan tratamiento, familiares, amigos y trabajadores que formaron parte de su historia.

La institución nació en 1996 por iniciativa de Hernán Ruiz, quien hoy continúa al frente de la dirección, y Horacio Salomón, fallecido años atrás. Desde entonces, construyó un camino centrado en la asistencia de personas con consumos problemáticos, la contención de sus entornos familiares y el acompañamiento en la búsqueda de nuevas oportunidades.

El aniversario fue una ocasión para repasar ese recorrido y reconocer a quienes contribuyeron a sostener el proyecto durante estas tres décadas. Hubo recuerdos, homenajes y palabras de agradecimiento, en un clima atravesado por las experiencias compartidas y las historias de recuperación. La música también formó parte de la celebración, con la participación de bandas locales y de jóvenes que actualmente se encuentran realizando tratamiento.

Una institución que amplió sus espacios de atención

El crecimiento de Darse Cuenta estuvo vinculado con una demanda de asistencia que fue aumentando con el paso de los años. En 2000, la institución logró instalarse en el predio de 60 y 167, que tiempo después pudo adquirir mediante el acceso a créditos y el acompañamiento estatal.

Con el correr del tiempo, el centro amplió su estructura y hoy cuenta con dos sedes principales en La Plata, además de proyectar la incorporación de una tercera unidad funcional. Su trabajo también se extiende a otras regiones del país: dispone de una sede de atención ambulatoria y reinserción en la provincia del Chaco, destinada a brindar acompañamiento a pacientes derivados desde distintos puntos de la Mesopotamia.

Esa expansión refleja el desafío de responder a distintas realidades y necesidades, con dispositivos de atención que permitan acompañar cada proceso de recuperación y favorecer la reinserción social.

Nuevas problemáticas y acompañamiento a las familias

A lo largo de sus 30 años, Darse Cuenta también fue adaptando su tarea a los cambios sociales y a las nuevas formas que pueden adoptar los consumos problemáticos. En ese marco, incorporó el abordaje del juego online, una problemática que genera preocupación y que demanda herramientas específicas de prevención, orientación y tratamiento.

El trabajo de la institución no se limita a las personas que atraviesan una adicción. Las familias también ocupan un lugar central, tanto por la necesidad de recibir información como por el acompañamiento que requieren durante las distintas etapas del proceso.

Por ese motivo, Darse Cuenta mantiene abiertas sus puertas a la comunidad y ofrece entrevistas de orientación gratuitas para familiares y personas que necesitan asesoramiento ante una situación de consumo problemático.

Treinta años de historias y nuevos proyectos

La celebración permitió poner en perspectiva el camino recorrido, reconocer el esfuerzo de quienes sostuvieron la institución y compartir las experiencias de quienes encontraron allí un espacio de acompañamiento.

A tres décadas de su fundación, Darse Cuenta renueva su compromiso con la recuperación y con la posibilidad de que cada persona pueda construir un proyecto de vida propio. Con nuevos desafíos por delante y la incorporación de otras problemáticas a su tarea, la institución platense continúa trabajando para brindar respuestas a quienes necesitan ayuda.

Son 30 años de trabajo, de vínculos y de historias personales que forman parte de una misma búsqueda: acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles y ofrecer herramientas para abrir una nueva etapa en sus vidas.