En La Plata el invierno no da el brazo a torcer: sensación térmica de -3,2°C

En La Plata, el invierno no quiere darse por vencido y pareciera que este año su estadía será completa. Y es que a cinco días de la llegada de la primavera, los platenses y habitantes de la Región resistían temperaturas que descendían a más de -3°C, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles el pronóstico oficial arrojó cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 0°C y máxima de apenas 13°C.

Sin embargo la primavera de a poco empezará a dar el presente. Mañana, jueves, si bien la mínima será de 7°C, la máxima trepará a 21°C ya más a tono con la "estación del amor". Además, no se esperan vientos y habrá sol durante toda la jornada.

Mientras que el viernes la mínima se elevará a 9°C y la máxima volverá a instalarse en los 21°C, acompañado de vientos leves y cielo con apenas algunas nubes.