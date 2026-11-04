En La Plata, la variación de los precios de octubre fue del 2%

Los precios en La Plata mantuvieron en octubre el mismo ritmo de aumento que el mes anterior. Según el Índice de Precios Básicos (IPB) de La Plata, la variación mensual fue del 2%, igual que en septiembre.

De acuerdo con el relevamiento, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, la suba acumulada entre enero y octubre alcanzó el 26,8%. En tanto, la variación interanual llegó al 33%.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron el shampoo, con un 9,1%; el café, con un 9%; el arroz, con un 8,5%; el papel higiénico, con un 7,3%, y la carne picada, con un 6,5%.

Alimentos y Bebidas volvió a ser el rubro que más incidió en el incremento del nivel general. Con una suba del 2,1%, aportó 1,1 puntos porcentuales al resultado de octubre, es decir, más de la mitad de la variación mensual. Dentro de este grupo, las principales presiones estuvieron vinculadas con las carnes, los panificados, las pastas y los lácteos.

HIGIENE Y LIMPIEZA

Otro de los datos que dejó el relevamiento fue el comportamiento de Higiene y Limpieza, que registró una suba del 4,6% y se convirtió en el rubro con mayor incremento mensual. El movimiento estuvo impulsado principalmente por los productos de higiene personal, que aumentaron un 6,4%, mientras que los artículos de limpieza del hogar tuvieron una variación del 1,9%.

“Se registró un reacomodamiento relativo de precios en productos que venían más rezagados, especialmente los de higiene personal”, se señaló desde el equipo responsable del informe.

Entre los productos con mayores ajustes figuraron el shampoo, con un 9,1%, y el papel higiénico, con un 7,3%. En los primeros diez meses del año, este rubro acumuló un incremento del 28%, por encima del promedio general.

Por su parte, Indumentaria registró una suba del 2,2% y aportó 0,3 puntos porcentuales al índice. Sin embargo, su evolución acumulada se ubicó muy por debajo del nivel general: aumentó un 8,2% entre enero y octubre.

EL TRANSPORTE

En materia de servicios, uno de los datos que sobresalió fue la evolución del transporte público. Durante octubre, las tarifas aumentaron un 4,9%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año llegó al 92,3%.

La cifra contrasta con el 26,8% de incremento registrado por el nivel general y refleja que el costo de viajar continúa avanzando a un ritmo considerablemente superior al del resto de los bienes y servicios relevados.

El informe también señaló que la estabilidad de los servicios públicos y los combustibles durante octubre modificó la composición de los principales aportes al índice y dio mayor protagonismo a rubros como Indumentaria e Higiene y Limpieza.

El IPB de La Plata contempla 63 productos de una canasta de bienes y servicios, correspondientes a primeras marcas. Los precios se relevan en supermercados de la Ciudad y comercios de barrio, y se agrupan en cinco categorías.