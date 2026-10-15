En La Plata los alimentos de consumo cotidiano subieron 1,7% en septiembre

El informe mensual de inflación que lleva a cabo la fundación FundPlata arrojó que en septiembre la canasta de alimentos en la ciudad se elevó en el orden de 1,7 por ciento. Se trata de un estudio que tiene en cuenta productos de carnicería, almacén y verdulería.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de septiembre de 2026 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 15,1%; seguido por los de almacén con un 1,2%; y por los de carnicería con un -1,9%.

"Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron la cebolla (70,6%); la zanahoria (46,1%); la tomate (19,1%); y la manzana (8,1%)”, señaló Belisario Martínez desde FundPlata. Y agregó que “En tanto, si observamos el incremento interanual de los alimentos, encontramos a la cebolla con un 189,4%; la papa negra con un 102%; y al aceite de girasol con un 50,8%".

Asimismo, el informe destaca que "esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas".

En ese marco, se informó que "del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a agosto del 2,2% contra el 1,7% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad".

