Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Según un informe

En La Plata los alimentos de consumo cotidiano subieron 1,7% en septiembre

Así lo reveló un informe mensual confeccionado con valores de productos de carnicería, almacén y verdulería

Por Redacción

El informe mensual de inflación que lleva a cabo la fundación FundPlata arrojó que en septiembre la canasta de alimentos en la ciudad se elevó en el orden de 1,7 por ciento. Se trata de un estudio que tiene en cuenta productos de carnicería, almacén y verdulería.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de septiembre de 2026 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 15,1%; seguido por los de almacén con un 1,2%; y por los de carnicería con un -1,9%.

"Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron la cebolla (70,6%); la zanahoria (46,1%); la tomate (19,1%); y la manzana (8,1%)”, señaló Belisario Martínez desde FundPlata. Y agregó que “En tanto, si observamos el incremento interanual de los alimentos, encontramos a la cebolla con un 189,4%; la papa negra con un 102%; y al aceite de girasol con un 50,8%".

Asimismo, el informe destaca que "esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas".

En ese marco, se informó que "del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a agosto del 2,2% contra el 1,7% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad".
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?