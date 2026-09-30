En La Plata se vienen tres días a puro "fititos" por el 22°Encuentro Nacional del Fiat 600

La Plata se prepara para recibir una de las concentraciones tuercas más convocantes del país. Durante el fin de semana largo de octubre, la ciudad será el epicentro del vigésimo segundo Encuentro Nacional del Fiat 600 Club, un evento que reunirá a más de 400 vehículos provenientes de distintos puntos del país, Chile y Uruguay.

Las actividades se desarrollarán a lo largo de tres jornadas consecutivas en diferentes escenarios de la región. El cronograma comenzará el sábado 10 de octubre con la concentración y exhibición inicial en el histórico paseo del Bosque platense.El plato fuerte de la convocatoria tendrá lugar el domingo 11 en el predio de la República de los Niños, en Gonnet. Durante esa jornada, los visitantes y entusiastas que se

acerquen al predio municipal podrán participar de una votación abierta para elegir al automóvil que consideren más destacado, cuyo propietario se alzará con el reconocimiento del público. Desde la organización confirmaron que está prevista la participación de todas las variantes históricas del modelo, desde las versiones originales de fabricación italiana hasta las series nacionales D, E, R y S.

El cierre de la vigésima segunda edición se llevará a cabo el lunes 12, con una caravana y exposición sobre la franja costera de Punta Lara, completando así un fin de semana a puro motor que convertirá a los clásicos "fititos" en los grandes protagonistas de la agenda regional.