En La Plata, sensación térmica de 0°C este martes: ¿hasta cuándo el frío?

La primavera parece no haber despuntado todavía en la región del Gran La Plata, en donde el invierno dispensa sus últimos embates luego de dos jornadas con intensas ráfagas de viento.

Este martes a primera hora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) arrojaba en nuestra ciudad una sensación térmica de 0°C al mejor estilo del invierno más crudo.

De acuerdo con las previsiones oficiales, para el transcurso de la jornada se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 2°C y máxima de apenas 12°C.

El miércoles las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado, vientos leves y marcas térmicas con mínima de 4°C y máxima de 16°C.

El panorama de frío invernal comenzará a modificarse recién el jueves. Según el SMN, se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C. En tanto que hacia el final de la semana los niveles térmicos máximos podrían situarse en 25°C.