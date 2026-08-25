En la previa del paro, los docentes marcharon en La Plata por mejor salario y más presupuesto

Una columna de docentes nucleados en Suteba Multicolor se movilizó este martes hacia la Casa de Gobierno bonaerense, en el centro de La Plata, para exigir la reapertura de las negociaciones paritarias y una recomposición de los ingresos que equipare el salario inicial al valor de la canasta básica. La jornada antecede al paro en las escuelas convocado por el ala disidente del gremio de los educadores.

La protesta frente al edificio gubernamental de 6 entre 51 y 53 incluyó demandas vinculadas a las condiciones laborales y al funcionamiento general del sistema educativo provincial. Entre los puntos principales del petitorio figuraban el rechazo al pluriempleo, el pedido para erradicar la sobrecarga de trabajo y el cese de lo que calificaron como "arbitrariedades con el otorgamiento de las licencias".

Asimismo, el sector reclamó un incremento en las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura escolar, la cobertura de cargos vacantes, la asistencia a comedores a través del Sistema Alimentario Escolar y la restitución plena del boleto educativo. La agenda de reclamos se completó con la defensa de la caja jubilatoria provincial y exigencias orientadas al Instituto Previsional Social.

La movilización de este sector opositor a la conducción oficial del sindicato se da semanas después de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptara la propuesta salarial presentada por la administración provincial a comienzos de julio, la cual contemplaba un aumento del 7 por ciento desglosado en un 5 por ciento para julio y un 2 por ciento para agosto, tomándose como base los haberes de junio.

En paralelo, los índices oficiales de precios difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos registraron una inflación del 2,1 por ciento durante julio, lo que representó una aceleración de 0,2 puntos respecto al período anterior. Con estos números, el incremento acumulado de precios en el transcurso del año se ubicó en el 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%, en tanto que la inflación mayorista marcó un 0,8%.