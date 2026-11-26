Otra mañana de reclamos y complicaciones se vivió este miércoles, por la interrupción del servicio de luz. En esta oportunidad se vieron afectados los usuarios de un mismo cuadrante del centro de la Ciudad y la zona norte.

Los reclamos partieron de 9 y 48, 9 y 47, 10 y 48, y 33 entre 25 y 26. Además, hubo cortes que ya había programado Edelap en 42 de 8 a 9, de 10 a 11 y de 58 a 59; de 28 a 31 entre 57 y 60; y de 694 a 699 entre 23 a 30, Arana.

Ya no es novedad que la prestadora está teniendo fallas en el servicio. Y que parecen haberse acrecentado tras el incendio de la subestación de Tolosa. Durante la mañana de ayer, los vecinos del Centro pusieron el grito en el cielo por un corte de luz que les impidió desarrollar la rutina matutina con normalidad en casas y negocios. A la vez, sembró preocupación por las altas temperaturas que se acercan.

Se trató de una restricción de energía que no estaba en el cronograma que dio a conocer Edelap el martes, respecto de cortes programados por arreglos o mejoras del tendido eléctrico.

Los afectados de las adyacencias de 9 y 48 lamentaron los ceses del servicio eléctrico. “Estamos incomunicados y encima hace mucho calor dentro de los departamentos”, consignó una usuaria. Y agregó: “Sube un poco la temperatura y se corta el suministro. “No queremos imaginar lo que puede llegar a pasar en verano”, sentenció. “Esto es como una ruleta, pero de la mala suerte. No sabés cuándo te va s a quedar sin luz”, ironizó José, vecino de La Loma.

Por su parte, los vecinos de la calle 33 entre 25 y 26, contaron que a las 13.15 de la tarde se cortó la luz y que para las 18, cuando hicieron el reclamo a este diario, seguían sin luz. Además, comentaron que no pudieron gestionar el número de reclamo porque desde la empresa prestadora le cortaban el teléfono.

Este diario consultó a Edelap sobre los reclamos de los usuarios en las distintas zonas y la empresa aseguró que “no se registraron salidas de servicio zonales en el periodo de tiempo mencionado, al momento la red eléctrica funciona correctamente”.

más calor y cortes

Para este jueves, la empresa prevé cortes de 8 a 11 en el acceso a Oliden y Ángel Etcheverry; de 8 a 12 en la zona de 61 a 62 y de 115 a 1, El Mondongo; y de 9 a 19 en la zona de 46 a 48 entre 9 y 11, en el Centro.