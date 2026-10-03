En la UNLP se terminó un paro de tres días y se acerca otro por 24 horas

Sin novedades que puedan alentar una salida para el conflicto por los salarios en las universidades públicas del país, se terminó este viernes un nuevo paro por 72 horas con impacto en las clases de colegios y facultades de la UNLP pero la tregua de medidas durará hasta el miércoles 7, cuando realicen una medida de fuerza, por los mismos motivos, los nodocentes.

Según se informó este viernes desde Adulp, el gremio docente platense, nada cambió con respecto a la demanda de cumplimiento del Gobierno Nacional de lo que ordenó el juez federal Martín Cormick (Juzgado Federal Nº 11). Tras la extensión de cinco días a la intimación inicial, también de cinco días, para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, no hubo una decisión oficial en ese sentido.

Desde la entidad, se indicó que la medida de fuerza de alcance nacional tuvo en la UNLP una respuesta “contundente” que se expresó con fuerte adhesión en los colegios y la mayoría de las facultades.

Ahora, la protesta que viene estará a cargo del gremio nodocentes Atulp, viene expresando el mismo reclamo.

Según los gremios, con la aplicación de la ley sancionada en 2025, los salarios tendrían una inyección instantánea del 33,4%. Por el momento, recibieron un ajuste del 3%. El Gobierno aplicó esa suba aún cuando los gremios la rechazaron al presentarla en una negociación paritaria que se abrió a mediados de año.

En adelante, el esquema de medidas de protesta que elaboraron en conjunto los gremios aparece una nueva “Marcha Federal Universitaria”, que el 15 de octubre hará confluir en la capital federal representaciones de universidades de todo el país.