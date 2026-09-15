Colas a la intemperie: la "pesadilla" de conseguir turno en un hospital de La Plata

En La Plata, conseguir turno para atenderse en consultorios externos de los hospitales públicos sigue siendo una pesadilla para los usuarios del sistema de salud. Semanas atrás se conoció los problemas que se presentaron en un centro médico de Barrio Hipódromo. Ahora los vecinos volvieron a poner el grito en el cielo por lo sucedido esta madrugada en el hospital de Melchor Romero.

Según denunciaron, en las primeras horas de este martes decenas de personas tenían que hacer fila para sacer turnos presenciales en la vereda de la Avenida 520. Al respecto, consideraron como una situación de "maltrato" a quienes acuden con la necesitan atenderse. "No puede ser que los hagan esperar a la intemperie en plena madrugada y en medio de este frío", manifestaron.

Por medio de un video, los denunciantes dieron cuenta del momento en que vecinos de distintas edades aguardaban en la acera a la altura de la calle 175, a la espera de la apertura de las ventanillas para sacar turno. Según señalaron, históricamente el procedimiento de espera para obtener turnos en consultorios se llevó a cabo dentro de las instalaciones del nosocomio, que no sólo recibe a vecinos de la zona oeste de La Plata sino a pacientes provenientes de distintos puntos del Conurbano y de la Provincia.

El antecedente más reciente por inconvenientes para solicitar turnos se registró semanas atrás en el hospital público de 37 entre 116 y 117, en donde una mujer de 67 años intentó sin éxito durante una semana conseguir un número para atenderse con la necesidad de realizarse una ecografía. “Fui más de cinco veces a las cinco y media de la mañana y no hay número para sacar. No conseguí porque solo dan diez turnos”, había consignado la damnificada.

Tal como lo denunciaron hoy en Romero, en este caso el malestar se agudizó por permanecer en la vereda en plena madrugada y durante horas hasta que finalmente se habilita el ingreso al hospital.

Cabe destacar que en la Provincia actualmente conviven tres sistemas de reserva de turnos a la vez, el presencial, el digital y vía WhatsApp. Es decir, que hacer fila durante la madrugada no es la única manera de lograr ser atendidos.

Al respecto, desde la cartera de Salud se reportó que el sistema para otorgar turnos “es un proceso que va avanzando en todos los hospitales". "La turnera está habilitada por Mi Salud Digital, de todas maneras eso sigue conviviendo con turnos por WhatsApp directos de cada servicio porque eso facilita la cercanía”, explicó un funcionario del Ministerio y aclaró que también reservan un remanente de turnos que se otorgan de forma presencial “para la gente que no usa internet o que prefiere sacar su turno en persona”.