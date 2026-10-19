En los colegios de La Plata pusieron la mira a los escorpiones

Estudiantes, docentes y familias de 10 establecimientos educativos de La Plata y Ensenada participaron del cierre de las jornadas “CreArte 2”, realizado en el Colegio Monseñor Alberti. Presentaron trabajos para concientizar sobre escorpiones, prevenir accidentes y cuidar el ambiente. La iniciativa fue impulsada por el CEPAVE, la ONG Nuevo Ambiente y la Junta Regional de Educación Católica (JUREC).

El programa comenzó en 2025 y este año llegó a más de 10 escuelas de nivel inicial, primario y secundario. En la jornada final, los alumnos expusieron en stands informativos lo aprendido con especialistas. Las familias recorrieron las producciones y un jurado de Nuevo Ambiente y JUREC distinguió los trabajos. Todos los establecimientos recibieron premios.

Las jornadas brindaron pautas para reconocer escorpiones y actuar ante su presencia. Los organizadores remarcaron la importancia de evitar que ingresen a las viviendas, ya que pueden acceder por cañerías, desagües, rejillas y otros puntos abiertos.

Entre las recomendaciones figuran proteger las rejillas, revisar cañerías, instalar burletes debajo de puertas y ventanas, mantener limpios los ambientes y evitar residuos, escombros y materiales que puedan servirles de refugio. Ante el hallazgo de un ejemplar, aconsejan no manipularlo directamente y consultar a personal especializado. También advirtieron que la fumigación por sí sola no alcanza: la prevención requiere controlar accesos y mantener los espacios.

En paralelo, investigadores del grupo “ON Escorpiones”, vinculado al CEPAVE, estudian ejemplares hallados en La Plata para mapear su distribución y estudiar su veneno. La propuesta busca que la información científica llegue a los hogares y barrios, y que estudiantes y familias multipliquen herramientas para cuidar la salud y el ambiente.