En Los Hornos festejaron medio siglo de egresados

El Centro de Exalumnos del Colegio Agustín Roscelli de Los Hornos se festejó este fin de semana el aniversario 50 de la promoción 1.976 de su egreso de la escuela primaria. El encuentro se realizó en la institución de 149 entre 64 y 65, con la presencia de egresados, docentes de aquella época y autoridades actuales, en una jornada atravesada por los recuerdos y la emoción.

La convocatoria fue impulsada por Jorge Campostrini, presidente del Centro de Exalumnos y uno de los 7 egresados presentes de aquella camada. La reunión tuvo un momento especial con el reconocimiento a tres docentes que formaron parte de la historia escolar de esos alumnos: la hermana María Angélica Bolognesi y las maestras María Teresa Fontana y Nieves Magariño. Los exalumnos les entregaron distinciones y recibieron, a su vez, diplomas por los 50 años de egreso.

“Fue algo emotivo, fue algo muy lindo”, resumió Campostrini al referirse a la jornada. Durante el encuentro se proyectaron videos con fotografías de la época, que permitieron reconstruir escenas de la vida escolar y volver sobre nombres, aulas y momentos compartidos. También hubo lugar para recordar a los compañeros y docentes que ya no están. La emoción se hizo visible entre los presentes y, según contó el organizador, más de uno terminó con lágrimas en los ojos.

La promoción había cursado en un colegio que entonces era exclusivamente primario y de varones. Medio siglo después, el reencuentro permitió recuperar una etapa común y reconocer a quienes acompañaron esos primeros años de formación. La institución pertenece a la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada de Génova, fundada en 1876, que este año celebra sus 150 años. El colegio mantiene su sede en Los Hornos y actualmente ofrece niveles inicial, primario y secundario.

Campostrini adelantó que la intención es que la reunión tenga continuidad y se vincule con los festejos por el aniversario de la congregación. “La idea es hacer un evento más adelante donde convocaremos al arzobispo de La Plata, al intendente y demás autoridades municipales”, señaló. La propuesta busca darle mayor visibilidad a la historia de la comunidad educativa y al recorrido de generaciones que pasaron por sus aulas.

150 años

María Angélica Bolognesi, superiora de la Fundación recordó a las Hermanas que formaron a los alumnos de aquella época y que fueron un eslabón fundamental del colegio junto a docentes laicos, “ayudándolos a ser hombres de bien, disciplinados, honestos, perseverantes en sus metas, y ser agradecidos con sus familias que escogieron el Colegio para ellos”.

Acompañada de una docente laica que formó parte del encuentro, la madre superiora de 80 años contó su experiencia: “gozamos al ver el fruto de lo que como comunidad educadora el Colegio sembró”

“En tiempos en que la educación parece estar en decadencia, podemos afirmar que si la alianza entre familia y escuela es sólida, los frutos maduros son buenos y el bien se multiplica para construir una patria fraterna”.