En Los Hornos llegó la noche y se fue la luz

Los cortes de luz siguen generando complicaciones a vecinos de la Región. En esta ocasión, el problema afectó a Los Hornos: desde las primeras horas de la noche de este martes permanecieron sin suministro eléctrico y acudieron a EL DIA ante la falta de respuestas por parte de la empresa distribuidora.

“En 63 entre 143 y 144, mano par, estamos sin luz desde hace una hora aproximadamente”, expresó Andrea, una vecina, que se comunicó con este diario alrededor de las 19 para dar a conocer la situación.

En un primer momento, pensó que el corte podía estar limitado únicamente a su cuadra. Sin embargo, con el correr de las horas comenzó a advertir que el inconveniente alcanzaba a otros vecinos y comercios de la zona.

La situación quedó en evidencia cerca de las 21, cuando intentó realizar un pedido en una casa de comidas ubicada en 144 y 67. Desde el comercio le informaron que también se encontraban afectados por la falta de energía.

“Buenas noches, estamos sin luz. Vamos a ver si seguimos trabajando porque no vamos a mandar a los repartidores en la oscuridad”, respondieron desde el local ante la consulta de la vecina.

EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada.