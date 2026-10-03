En Los Hornos, un colegio y un barrio movilizados por las peleas

La zona de 140 y 62, en Los Hornos, atraviesa horas de preocupación por la reiteración de peleas vinculadas a la Escuela Secundaria Nº 3. En los últimos días circularon videos de enfrentamientos dentro y fuera del establecimiento, mientras familiares de estudiantes denuncian amenazas, piedrazos, daños en vehículos y hasta la presunta aparición de armas blancas. Ante el temor, algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases.

La situación también se siente en las veredas y comercios que rodean a la institución. Vecinos consultados describen un escenario de tensión especialmente durante los horarios de entrada y salida, cuando se concentran estudiantes y familiares. En ese contexto, se reforzó la presencia policial en el acceso al colegio y también se dispusieron controles de Control Urbano para intentar prevenir nuevos incidentes. La preocupación, sin embargo, persiste entre quienes viven y trabajan diariamente en el sector.

Es otro foco en un contexto de alta sensibilidad en el sistema educativo. El jueves, los gremios de docentes de la Provincia llamaron a un paro por 24 horas en señal de repudio a una sucesión de episodios de violencia contra docentes y directivos, de parte de familiares de estudiantes, hasta en un Jardín de Infantes (en Trenque Lauquen el padre de un chico atacó a una maestra, que terminó con la muñeca quebrada).

Dentro de la Media 3, uno de los episodios que mayor alarma provocó quedó registrado en video. Dos alumnas protagonizaron una pelea en una escalera y terminaron cayendo por los escalones durante el forcejeo. Tres docentes tuvieron que intervenir para separarlas, en una escena que volvió a exponer los riesgos que enfrenta la comunidad educativa cuando los conflictos físicos se desbordan dentro del establecimiento.

A esto se sumaron otros enfrentamientos filmados por estudiantes con sus teléfonos. Las imágenes muestran peleas en pasillos y también en las inmediaciones de la escuela. Según las familias, no se trata de un episodio aislado, sino de una sucesión de situaciones que se vienen repitiendo y que generan temor entre quienes deben concurrir todos los días al establecimiento. Un grupo de padres y tutores presentó una nota ante la dirección para reclamar medidas concretas.

“Consideramos que no están dadas las garantías para el normal dictado de clases”, plantearon las familias en el escrito, según trascendió. Allí reclamaron que se informe qué acciones de seguridad se implementarán y que se convoque a las autoridades correspondientes para garantizar el ingreso y el egreso de los estudiantes. Algunas familias resolvieron que sus hijos no concurran hasta obtener respuestas.

El malestar también aparece en los testimonios de familiares que describen un problema cotidiano. “Es todos los días, ambos turnos”, contó una persona vinculada a la comunidad educativa. Otra madre relató su temor luego de haber presenciado episodios violentos en las inmediaciones y cuestionó la falta de protección para los alumnos. “No hay nadie que proteja a nuestros hijos”, expresó, al señalar que la situación no sería nueva en el barrio.

Un vehículo y armas

En las últimas jornadas, además, se sumó preocupación por la circulación de versiones sobre armas blancas y amenazas. Esos señalamientos fueron realizados por familias y deberán ser determinados por las autoridades competentes. Los enfrentamientos involucraron a estudiantes dentro y fuera del colegio, mientras que vecinos advirtieron por la posibilidad de que los conflictos terminen afectando a personas que no forman parte de la comunidad educativa.

Una fuente policial confirmó a este diario que jóvenes vinculados con una familia conflictiva de la zona estuvieron involucrados en el conflicto. Aunque aseguró que no hay denuncia, dijo que se monitorea el caso.

La inquietud en este punto creció ante versiones que hablaron sobre personas que en el inicio de la semana, en medio de una pelea de estudiantes, llegaron a la escuela en un vehículo y descendieron empuñando elementos que “parecían hachas”.