En Magdalena crearon el “Corredor Favaloro”

Estudiantes de una escuela de Magdalena pusieron en marcha el proyecto educativo, cultural y turístico “Corredor Favaloro”, una iniciativa que busca rescatar el paso del célebre médico René Favaloro por las localidades rurales de la región y promover el turismo en pueblos como Vieytes, Roberto Payró y Julio Arditi.

La propuesta fue impulsada por alumnos del Anexo 2 (Secundaria 1) del pueblo Julio Arditi, a partir de un sostenido trabajo de investigación sobre la trayectoria del médico y su vínculo con las comunidades rurales de Magdalena.

La iniciativa busca recuperar y difundir la historia de la labor profesional y humana del prestigioso cardiólogo en las comunidades rurales de la región, antes de su radicación en Jacinto Arauz. Para eso, el corredor contempla un recorrido por los lugares donde atendió a vecinos de Vieytes, Julio Arditi y Roberto Payró, entre ellos la antigua Unidad Sanitaria de Vieytes. También apunta a revalorizar la identidad de estos pueblos y promover el turismo rural a partir de su patrimonio histórico y cultural.

En reconocimiento a su aporte educativo y social, el recorrido fue declarado de Interés Municipal por el Departamento Ejecutivo y de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante.

Por otra parte, como parte de la puesta en marcha del circuito, se instalaron carteles e infografías explicativas en los puntos más representativos del recorrido.

El intendente Lisandro Hourcade destacó: “Para nuestra gestión, impulsar el turismo en los pueblos rurales es un eje prioritario. Este corredor no solo rinde un merecido homenaje a un ícono de la medicina, sino que fortalece nuestra identidad y genera nuevas oportunidades para el desarrollo regional”.