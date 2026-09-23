En "mal estado" y "peligroso": alertan por enorme árbol a pasos de 12 y 58

Un enorme árbol en mal estado se convirtió en un peligro para transeúntes, frentistas e inmuebles de la cuadra de 58 entre 11 y 12, en pleno centro de La Plata, denunció un vecino de la zona.

Jorge Omar Seisdedos, vecino denunciante, formalizó sus reclamos ante el Municipio para dejar asentado que el ejemplar "representa un verdadero peligro a todo lo que lo rodea (personas, vehículos, bienes inmuebles)" debido a sus "grandes ramas que se astillan con exceso de humedad y por los fuertes vientos".

El primer reclamo lo realizó en 2018. Según hizo constar en esa ocasión, en 2017 las ramas destrozaron tejas del techo de su casa, mientras que en 2012 un desprendimiento provocó el destrozo de un auto que estaba estacionado en la calle.

Sin embargo, afirmó que lo más preocupante es la salud de las personas que circulan por esa cuadra. "A menos de media cuadra está el jardín del Poder Judicial y del otro lado nada menos que el paseo comercial de calle 12, por donde las personas, niños y adultos, circulan todo el tiempo", consignó.

El último reclamo formal lo llevó a cabo este mes. A casi una década del inicicio de los planteos sostuvo que todavía no recibió respuestas del Municipio. En ese sentido solicitó nuevamente "la adopción de medidas correspondientes de poda o eliminación de ramas potencialmente peligrosas".

"Todo perjuicio que en el futuro ocasione dicho ejemplar correrá por cuenta del Municipio en función de ejercer el control del patrimonio forestal de la ciudad de La Plata", afirmó Seisdedos.