En medio de la batalla judicial por el presupuesto, otro paro en la UNLP

En medio de un nuevo capítulo de la batalla judicial por el presupuesto universitario, la Universidad Nacional de La Plata podría sufrir hoy la resta de otra jornada de actividad en sus colegios y facultades a raíz de una nueva huelga, en este caso de los trabajadores nodocentes y también derivada del conflicto con el Gobierno Nacional por esos recursos.

Desde el gremio platense del sector, Atulp, se indicó que el paro está enmarcado en un esquema de protestas en todo el país, pero se realiza en forma rotativa, día a día, en un lapso de dos semanas. Así, este miércoles toca en las UNLP, Cuyo, San Antonio de Areco y Santiago del Estero. Sucederá al de este martes en las universidades de Mar del Plata, Moreno, Guillermo Brown y Villa María.

Se argumentó desde Atulp sobre la protesta que “el Gobierno Nacional continúa sin garantizar la plena aplicación de una ley sancionada para sostener el funcionamiento de las Universidades Nacionales y recomponer los salarios”.

Se recordó que “a un año de su sanción, se niega a cumplir con el 30% de aumento salarial, producto del recorte entre 2024 y 2025, además de becas estudiantiles y gastos de funcionamiento. Nuestro recorte alcanza también el financiamiento de la capacitación de grado y posgrado específica para la carrera nodocente”.

En lo que va del año, ya se suman varias semanas sin clases entre paros de docentes y nodocentes. A fines de junio, la Corte Suprema convalidó la demanda de cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario aprobado hace un año. Fue dos semanas después de que se desarrollara una instancia de negociación entre el Gobierno y los gremios de la que derivó una suba escalonada del 24%. Para los gremios, ahora resta sumar un 33,4% de acuerdo con lo que establece la Ley.

Sin embargo, en las últimas semanas el Ejecutivo fijó una suba salarial del 3%. “Al incumplimiento deliberado, el Gobierno Nacional impone aumentos salariales de manera unilateral, incluso por debajo de la inflación registrada por el Indec, profundizando la pérdida del poder adquisitivo”, se cuestionó desde Atulp.

Nuevo fallo judicial

La medida se desarrolla a horas de que la Justicia Federal diera un nuevo fallo contra la posición del Gobierno.

El juez federal Martín Cormick (Juzgado Contencioso Administrativo Nº11) hizo lugar al recurso de amparo presentado por Consejo Universitario Nacional, universidades y docentes.

El magistrado consideró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario en el mismo momento de la promulgación (luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial).

El Ejecutivo condicionaba entonces la puesta en vigencia a que los legisladores indicaran de dónde saldrían los fondos para cumplir con la actualización presupuestaria que votaron.

El juez, rechazó el argumento. Dispuso que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la norma.

Dos semanas atrás, el mismo juzgado había dado cinco días de plazo para poner en vigencia la Ley bajo apercibimiento de aplicación de multas diarias por la demora. Ese plazo venció el martes de la semana pasada. Si bien se amplió, los docentes fueron al paro por 72 horas en todo el país.

El Poder Ejecutivo no dio por perdida la extendida batalla, primero en el Congreso y ahora en la Justicia Federal. Según trascendió, el equipo legal de la Casa Rosada diseña la continuidad de la estrategia para los tribunales.

Desde la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de Sebastián Amerio encargado de diagramar las defensas del Estado, confirmaron que analizan los pasos a seguir con la convicción de que todavía existen instancias de reclamo para frenar la erogación.

Marcha de antorchas

Mientras tanto, en La Plata se prepara una movilización callejera desde media tarde. El Frente Gremial que integran los docentes de Adulp, nodocentes de Atulp y estudiantes de la Fulp, convocaron a la marcha de antorchas, que se realizará a partir de las 17. El punto de partida será la sede del rectorado de la UNLP, en 7 entre 47 y 48.