En Melchor Romero reclaman por la remoción de un "cementerio" de autos quemados

Vecinos de la localidad de Melchor Romero expresaron su preocupación y malestar ante la consolidación de un "cementerio" de autos quemados improvisado a la vera de una de sus calles. Al menos tres autos destruidos por las llamas permanecen abandonados en la intersección de las calles 178 y 513 tras sufrir ataques vandálicos recientes.

Los frentistas advierten que las carrocerías calcinadas se transformaron rápido en un foco infeccioso a causa de la constante acumulación de residuos a su alrededor. Frente a este escenario de riesgo sanitario y ambiental, la comunidad exige a los funcionarios competentes el pronto retiro de los restos vehiculares para recuperar la higiene y la seguridad del espacio urbano.