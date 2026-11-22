La caída de la natalidad, que durante años se expresó en las estadísticas demográficas, empieza a hacerse visible en las aulas. En jardines de infantes de La Plata y la Región hay salas que pasaron de tener 26 o 30 chicos a reunir apenas 12 o 15. Una transformación que modifica la dinámica cotidiana de las instituciones, obliga a reorganizar secciones y abre interrogantes sobre el futuro de los puestos de trabajo y la estructura del nivel inicial.

Los números permiten dimensionar el fenómeno. Según las estadísticas oficiales de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, la matrícula del nivel inicial en la Región 1 -que comprende La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio- pasó de 49.815 alumnos en 2018 a 36.542 en 2026. Son 13.273 chicos menos, una caída del 26,6% en ocho años.

La disminución alcanza tanto a la educación estatal como a la privada. En los jardines públicos, los alumnos pasaron de 31.105 a 23.013, un descenso del 26%. En los establecimientos privados, la matrícula se redujo de 18.710 a 13.529, lo que representa una baja del 27,7%.

El contraste con la cantidad de instituciones resulta significativo: mientras los alumnos disminuyeron, las unidades educativas aumentaron de 313 a 325. Es decir, hay más establecimientos que hace ocho años, pero reciben a una población infantil considerablemente menor.

La tendencia se acentuó en los últimos años. La Región 1 registraba 49.653 alumnos en 2019; en 2022 eran 44.299 y en 2023, 42.771. En 2024 la cifra descendió a 40.048 y en 2025 llegó a 34.700. Los datos de 2026 muestran una recuperación hasta los 36.542 alumnos, aunque todavía muy lejos de los registros de años anteriores.

El fenómeno local forma parte de un cambio demográfico nacional. Según informes de Unicef Argentina, los nacimientos anuales cayeron casi a la mitad en una década: de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024. A su vez, un estudio de Argentinos por la Educación señala que la población de entre 3 y 5 años disminuyó un 31% entre 2016 y 2025 y proyecta que para 2030 habrá unos 250.000 chicos menos en edad de asistir al nivel inicial.

“UN FENÓMENO GLOBAL”

Desde SUTEBA La Plata advierten que el impacto comenzó a hacerse visible entre 2024 y 2025, aunque las primeras señales habían aparecido antes. Julieth Fernández, a cargo de la Secretaría General del gremio, recuerda que ya entre 2022 y 2023 habían planteado su preocupación ante las autoridades educativas. “Esto se venía dando desde antes. La baja de natalidad es una cuestión mundial, global”, explica.

Advierte que la problemática atraviesa tanto a establecimientos estatales como privados, sin pasar por alto que estos últimos incide también la situación económica: algunas familias dejan de pagar una cuota y buscan vacantes en la gestión pública. “La problemática de baja de natalidad atraviesa absolutamente todas las escuelas, sean privadas o estatales”, sostiene.

Celeste Arias, secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata, observa que en la Ciudad la disminución se advierte especialmente en algunos sectores del Centro, mientras que en la periferia todavía hay jardines con una demanda importante. “Hay zonas con pocos jardines, que abarcan una matrícula de una región más amplia”, señala. La matrícula, explica, no siempre corresponde al barrio donde está ubicado el establecimiento, porque las familias también eligen en función de sus lugares de trabajo y sus recorridos cotidianos.

“ES UNA TRISTEZA VER SALAS CERRADAS”

La experiencia de Madelaine Buzali, docente que trabaja en dos jardines y lleva una década en la actividad, refleja el cambio en la escala de las salas. En algunos establecimientos parroquiales y subvencionados al ciento por ciento, cuenta, los grupos que antes reunían entre 26 y 30 alumnos ahora tienen entre 12 y 15.

“Lo malo de estos procesos es la cantidad de cambios que existen en las instituciones, el cerrar salas, con lo que costó que los jardines crecieran. Hoy es una tristeza el cambio”, describe. También reconoce que debió adaptar sus prácticas: “Me costó adaptarme a dar clases a menos niños. Se modificaron las formas, los intercambios entre ellos son más cortos y las actividades también”.

Sin embargo, encuentra una ventaja en la posibilidad de ofrecer una mirada más individualizada y un acompañamiento cercano. “Lo bueno es la mirada del docente de forma tan individualizada y personal hacia cada alumno. Los niños no son los de antes y las familias tampoco; requieren mayor acompañamiento”, argumenta.

Buzali advierte, además, que las expectativas familiares cambiaron. “A la hora de buscar un jardín esperan que cumpla con más requisitos, no solo que sea privado, pastoral y con una cuota baja, sino también que cumpla con más carga horaria para no depender de otro adulto que cuide a los chicos”.

NUEVOS FORMATOS

Uno de los principales interrogantes es qué sucede con los puestos de trabajo cuando disminuye la cantidad de alumnos. Desde SUTEBA aseguran que hasta el momento no hubo pérdidas de cargos en el sector estatal de la Región como consecuencia de este proceso. Pero advierten que fue necesario acordar alternativas para evitar que la reducción de secciones se tradujera en menos puestos docentes.

En ese sentido, Fernández destaca la Disposición 6/25 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que habilita nuevas formas de organización del nivel inicial. Entre ellas, contempla la apertura de salas para niños de 1 y 2 años, secciones multiciclo o multiedad, parejas pedagógicas y propuestas de doble escolaridad, con jornadas de cuatro u ocho horas.

La intención es sostener los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, ampliar la oferta educativa y de cuidado desde edades más tempranas. Para Fernández el objetivo es “no solo no perder ningún puesto de trabajo, sino también repensar el nivel inicial, más educación para esas niñeces”.

Arias coincide en la necesidad de mantener estas medidas, al tiempo que plantea que estén acompañadas por los recursos necesarios. “Los cambios deben suceder, pero con la garantía de que no sea a cualquier costo”, plantea. El sindicato también reclama la universalización de la sala de 3 años y la creación de nuevas funciones docentes, como maestras pares pedagógicas, articuladoras entre niveles y de apoyo a la inclusión.

El desafío es aprovechar la menor cantidad de alumnos por sala para mejorar la enseñanza y el acompañamiento, sin deteriorar las condiciones laborales ni educativas.

En la Región 1 ya existen grupos con menos de diez chicos, aunque para las dirigentes gremiales el debate no debería reducirse a la cantidad de alumnos por aula, sino a qué condiciones se necesitan para garantizar una educación de calidad.

La transformación tampoco quedará circunscripta al nivel inicial. Los primeros años de la primaria ya empiezan a sentir el impacto y con el correr del tiempo, la disminución de la población escolar llegará también a la secundaria.

La caída de la natalidad plantea así un desafío que va más allá de administrar vacantes o evitar el cierre de salas. Se trata de repensar una estructura educativa diseñada para una realidad demográfica diferente. Una oportunidad, sostienen desde el sector, para ampliar la escolarización desde la primera infancia, mejorar las condiciones de enseñanza y convertir las aulas menos numerosas en una herramienta para fortalecer la educación.