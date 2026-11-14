En Plaza Islas Malvinas, quejas por la suciedad en la feria y los autos sobre el espacio verde

La Plaza Islas Malvinas, uno de los espacios verdes más concurridos de La Plata, volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales. Esta vez, las quejas apuntan al movimiento que generan las ferias y los puestos gastronómicos, pero especialmente a las condiciones en las que queda el lugar después de cada jornada.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el ingreso de vehículos al espacio verde para instalar y retirar los puestos. Los vecinos advierten que los autos y utilitarios terminan circulando y estacionando sobre sectores de la plaza, con el consecuente deterioro del predio. A eso se suman los residuos, la suciedad que queda después de los encuentros y los ruidos durante el armado y desarme de las estructuras.

El movimiento también genera malestar entre los comerciantes gastronómicos de las inmediaciones, que cuestionan las condiciones en las que funcionan algunos de los puestos de comida. Mientras los locales deben cumplir con requisitos de habilitación y controles sanitarios, reclaman que haya reglas claras y una fiscalización equivalente para quienes desarrollan actividades dentro de la plaza.