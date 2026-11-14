Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
LA PLATA

En Plaza Islas Malvinas, quejas por la suciedad en la feria y los autos sobre el espacio verde

Vecinos de la zona advierten por las condiciones en las que queda el predio después de las ferias y eventos

Por Redacción

La Plaza Islas Malvinas, uno de los espacios verdes más concurridos de La Plata, volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales. Esta vez, las quejas apuntan al movimiento que generan las ferias y los puestos gastronómicos, pero especialmente a las condiciones en las que queda el lugar después de cada jornada.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el ingreso de vehículos al espacio verde para instalar y retirar los puestos. Los vecinos advierten que los autos y utilitarios terminan circulando y estacionando sobre sectores de la plaza, con el consecuente deterioro del predio. A eso se suman los residuos, la suciedad que queda después de los encuentros y los ruidos durante el armado y desarme de las estructuras.

El movimiento también genera malestar entre los comerciantes gastronómicos de las inmediaciones, que cuestionan las condiciones en las que funcionan algunos de los puestos de comida. Mientras los locales deben cumplir con requisitos de habilitación y controles sanitarios, reclaman que haya reglas claras y una fiscalización equivalente para quienes desarrollan actividades dentro de la plaza.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?