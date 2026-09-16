En Poblet denuncian que hay un “pantano cloacal”

El reclamo lleva casi cinco años, pero en Poblet aseguran que el problema dejó de ser una molestia para convertirse en una emergencia sanitaria. Vecinos de la localidad denunciaron que el desborde permanente de aguas servidas provenientes del predio donde funcionan la Escuela Primaria N° 20 “Sargento Juan B. Cabral” y la Escuela Secundaria N° 48 mantiene anegados los terrenos linderos, con olores insoportables, proliferación de insectos y riesgo para alumnos y frentistas.

Según la documentación presentada ante la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y el Consejo Escolar de La Plata, las primeras denuncias formales datan de noviembre de 2021. Desde entonces, sostienen, las respuestas se limitaron al envío de camiones atmosféricos que vacían los pozos ciegos, aunque el alivio dura apenas unos días antes de que el sistema vuelva a colapsar.

Las imágenes aportadas por los vecinos muestran charcos oscuros de origen cloacal extendidos sobre el terreno, rodeando árboles, cercos e instalaciones del predio educativo. “Es un derrame permanente que inunda parte del colegio y los lotes de casas linderas. Esto trae olores insoportables, proliferación de insectos y riesgo de enfermedades para los chicos que van a la escuela y para quienes vivimos al lado”, afirmó Pedro Frías, uno de los frentistas que encabeza las presentaciones.

En los últimos meses, distintos establecimientos platenses tuvieron interrupción de clases por problemas edilicios, desde el jardín de 521 entre 14 y 15, donde se suspendieron las clases por fallas cloacales, hasta la Escuela Primaria N° 27 y la Secundaria N° 82 del Barrio Aeropuerto, que funcionan con restricciones por problemas estructurales.

En Poblet, donde además el barrio carece de red cloacal, los vecinos proponen una solución técnica de fondo: separar los desagües pluviales y de lavatorios de los pozos destinados a las aguas negras o avanzar con sistemas alternativos, como biodigestores, para evitar el colapso permanente.

“No alcanza con seguir desagotando. Necesitamos una obra seria y definitiva”, solicitaron los frentistas, que insistieron con el reclamo, convencidos de que el tiempo ya no juega a favor de quienes conviven todos los días con el “pantano negro”.