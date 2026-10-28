Residentes de Ringuelet expresaron su profundo malestar ante la crítica situación de abandono que padece la calle 519 y 11, un sector clave delimitado por el histórico club de fútbol Sacachispas y la plaza Jorge Newbery. Según denunciaron los frentistas, la traza carece por completo de mantenimiento vial, cordones cuneta y señalización adecuada, una problemática que se agrava con la falta de las bocas de tormenta que nunca fueron instaladas. "Pedimos más que arreglar los baches; necesitamos reconstruir los cordones cuneta, colocar nomencladores y reparar las veredas casi arruinadas", reclamaron los vecinos afectados.

La falta de infraestructura básica transforma el lugar en una trampa intransitable cada vez que llueve, afectando directamente la movilidad a pie y en bicicleta. "Mucha gente en días de lluvia se le complica transitar, por razones obvias que se hacen charcos y barro, como podrán observar", señalaron con preocupación desde la cuadra. Los habitantes piden una respuesta inmediata antes de que las condiciones climáticas continúen empeorando la calidad de vida en la zona norte.