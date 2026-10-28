Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

En Ringuelet denuncian el abandono total de la calle 519: "En días de lluvia es imposible transitar"

El deterioro vial es en las inmediaciones del club Sacachispas y la plaza Jorge Newbery. Reclaman obras urgentes.

Por Redacción

Residentes de Ringuelet expresaron su profundo malestar ante la crítica situación de abandono que padece la calle 519 y 11, un sector clave delimitado por el histórico club de fútbol Sacachispas y la plaza Jorge Newbery. Según denunciaron los frentistas, la traza carece por completo de mantenimiento vial, cordones cuneta y señalización adecuada, una problemática que se agrava con la falta de las bocas de tormenta que nunca fueron instaladas. "Pedimos más que arreglar los baches; necesitamos reconstruir los cordones cuneta, colocar nomencladores y reparar las veredas casi arruinadas", reclamaron los vecinos afectados.

La falta de infraestructura básica transforma el lugar en una trampa intransitable cada vez que llueve, afectando directamente la movilidad a pie y en bicicleta. "Mucha gente en días de lluvia se le complica transitar, por razones obvias que se hacen charcos y barro, como podrán observar", señalaron con preocupación desde la cuadra. Los habitantes piden una respuesta inmediata antes de que las condiciones climáticas continúen empeorando la calidad de vida en la zona norte.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?