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Vecinos de 11 y 518

En Ringuelet reclaman tras un mes de desbordes

Por Redacción

Vecinos de Ringuelet presentaron un duro reclamo formal ante Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para exigir la desobstrucción inmediata de la red cloacal en la zona de calle 11 esquina 518 y alrededores. Según denunciaron en la nota ingresada este viernes a la sede de la empresa, la problemática persiste desde hace más de un mes sin que las autoridades brinden una solución operativa.

Los frentistas señalaron que la inacción estatal convirtió los reclamos en una simple “acumulación de números de trámite”, mientras la infraestructura colapsa. La situación alcanzó un punto crítico en las últimas horas, cuando varios habitantes del barrio comenzaron a registrar el afloramiento de aguas servidas en sus patios y la presencia de olores nauseabundos en el interior de las viviendas. Advertidos por los riesgos sanitarios que implica la exposición a potenciales patógenos, los vecinos exigen una rápida intervención para frenar este foco de contaminación que amenaza la salud de sus familias.

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