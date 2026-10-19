En Romero, reclaman por la falta de 72 luminarias

Vecinos de Melchor Romero hicieron un particular reclamo y denuncia: piden la reposición de 72 luminarias que habrían sido robadas de las veredas de la avenida 520, entre las calles 167 y 175. Afirman que hicieron reclamos a la delegación municipal y a Edelap, pero aún la zona sigue a oscuras. Advirtieron que la falta de iluminación afecta al centro comercial y al acceso al Hospital Alejandro Korn.

Según relató Enrique Pérez Balcedo, vecino de la zona, las luces fueron retiradas de manera progresiva durante el último tiempo, hasta desaparecer por completo. Se trata de una red instalada hace aproximadamente diez años para mejorar la iluminación y jerarquizar uno de los corredores comerciales de la zona oeste platense.

El frentista aseguró que presentó reclamos ante la Delegación municipal y que también recurrió a la línea 147 en tres oportunidades para solicitar reparaciones. Sin embargo, sostuvo que las respuestas no llegaron y que tampoco se implementaron medidas para prevenir nuevos robos o evitar que los artefactos fueran arrancados. “Finalmente desaparecieron 72 lámparas, sacadas de a poco, a pesar de las denuncias”, expresó.

Comerciantes y residentes temen que la falta de alumbrado favorezca a la inseguridad y perjudique la actividad comercial. El reclamo, además, se suma a denuncias anteriores por luminarias fuera de servicio en el mismo tramo de la avenida 520, una problemática que ya había sido reflejada por este diario en junio de 2025 y agosto de 2026.

Ante la falta de soluciones, piden en el barrio convocar a especialistas de la Universidad Nacional de La Plata para pensar en diseños más resistentes al vandalismo y articular medidas preventivas con las fuerzas de seguridad, tanto provincial como municipal.

También se cuestionó en la zona afectada que se debata sobre obras en el casco urbano mientras, según planteó, sectores de la periferia siguen esperando respuestas básicas. “Es una deuda con los vecinos que pagan el alumbrado”, se aseguró.