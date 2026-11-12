En San Carlos reclaman por el abandono en la calle 40

Crece el malestar entre los vecinos de la calle 40, en el tramo comprendido entre 143 y 145, quienes denuncian que la zona quedó totalmente relegada en materia de infraestructura básica. A diferencia del resto del barrio, este sector se mantiene como una de las pocas arterias de tierra de la zona tras una interrupción en las obras de pavimentación realizadas décadas atrás. La falta de asfalto provoca el anegamiento de la arteria durante los días de lluvia e impide el ingreso del personal de limpieza, situación que derivó en la formación de microbasurales en las esquinas por la acción de animales callejeros.

La problemática se profundiza por la escasez de alumbrado público y la falta de mantenimiento forestal, factores que abrieron paso a reiterados hechos delictivos. Para intentar revertir la situación, los residentes iniciaron múltiples gestiones administrativas ante la comuna, de las cuales aún no han obtenido respuestas concretas. "El 20 de julio, bajo el expediente N.º 4061-2146350/2026, remití un pedido a la Dirección General de Obras Viales para su pavimentación y también tengo el expediente N.º 4061-2146624/2026 en Alumbrado Público", remarcó el denunciante. A este cuadro se suma el peligro que representa un árbol seco cercano al tendido eléctrico y la inseguridad latente: "Toda esta situación, y primordialmente la oscuridad, ya les ha hecho la tarea fácil a los delincuentes que entraron a principio de año a mi domicilio", advirtió el vecino con referencia a las denuncias asentadas en las IPP 5715/26 e IPP 14236/26.