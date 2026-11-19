El viaje en micro en La Plata registró un aumento acumulado del 2.486% en los últimos tres años y, en paralelo, la cantidad de pasajeros cayó un 40%.

El doble fenómeno surge de un análisis del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (LabData UNLP), que evaluó la evolución de los precios básicos entre octubre de 2023 y octubre de 2026, y los cruzó con los registros oficiales del sistema SUBE correspondientes a las líneas de colectivos de órbita municipal en la Ciudad (Este, Oeste, Norte, Sur, 506, 508, 561 y 520).

Mientras el pasaje mínimo no legaba a 60 pesos y pasó a 1.323 el mes pasado, el volumen total de viajes mensuales se redujo de 5.052.984 a 3.027.908.

El retroceso en la demanda de las líneas locales resulta todavía más marcado durante los sábados y domingos. Según advirtieron los investigadores de la casa de estudios platense a partir de las estadísticas de SUBE, el uso del transporte público en los fines de semana se desplomó alrededor de un 50% en el mismo lapso, pasando de aproximadamente 674 mil boletos cortados a unos 331 mil en octubre último.

Esta retracción sostenida en la cantidad de boletos emitidos evidencia un cambio forzoso en los hábitos de movilidad de los usuarios platenses frente al encarecimiento del traslado cotidiano.

Con una pérdida superior a los dos millones de viajes mensuales en los ramales municipales respecto de octubre de 2023, gran parte de la población recurrió a alternativas más económicas -como la caminata, la bicicleta o el agrupamiento en vehículos particulares- y restringió los desplazamientos no esenciales, especialmente aquellos vinculados al esparcimiento, las actividades recreativas y las visitas familiares durante los fines de semana.

lejos del resto de los gastos

Al contrastar la variación porcentual acumulada del transporte con el resto de los gastos cotidianos de los hogares platenses, la brecha resulta abismal.

Detrás del transporte público (2.486%), recién aparecen los servicios públicos de luz, gas, agua y telefonía con una suba acumulada del 985%, y los combustibles, que treparon un 676% en el trienio.

En un segundo escalón de incrementos acumulados se ubicaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (514%), los productos de higiene personal (502%) y los servicios personales (495%).

Por debajo de la barrera del 500% quedaron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar (470%), la higiene del hogar (428%), los alimentos para consumir en el hogar (426%) y los servicios del hogar (414%).

En el extremo inferior del ranking elaborado por el Laboratorio figuraron la ropa interior, con un 338%, y la ropa exterior, que acumuló un 242%.

La disparada de cuatro dígitos en el boleto responde al mecanismo de actualización tarifaria que rige en el Área Metropolitana, donde el cuadro se ajusta todos los meses en función de la inflación oficial del Indec más un 2% adicional, sumado a los incrementos extraordinarios aplicados por la Provincia en distintos momentos del período. Aparecen en esta columna, el pago de aguinaldos o suba del combustible.

Para diciembre, el boleto mínimo pasaría de 1.389 a 1.445 pesos.

A este esquema se suma el efecto acumulativo: cada corrección mensual no se calcula sobre el valor inicial de octubre de 2023, sino sobre la tarifa ya actualizada del mes previo. Ese mecanismo compuesto es el que explica que el porcentaje de aumento acumulado haya escalado hasta rozar el 2.500%, muy por encima de cualquier otro rubro de la canasta familiar local.

De acuerdo con los criterios metodológicos del equipo de investigación del Laboratorio, la canasta medida en la ciudad refleja los consumos habituales de una familia platense, donde los servicios regulados y el traslado diario tienen una incidencia cada vez más determinante en el presupuesto mensual.

En ese sentido, un relevamiento previo ya había advertido que, hacia septiembre de 2026, los gastos fijos (que incluyen transporte, gas y electricidad) pasaron a representar el 23,8% de la canasta básica de La Plata, más de tres veces el peso que tenían en noviembre de 2023, cuando alcanzaban apenas el 7,2%.

Esa suba de 16,6 puntos porcentuales implica que, de cada 100 pesos que gastan las familias locales, casi 24 pesos se destinan hoy a cubrir esos servicios esenciales, frente a los poco más de 7 pesos que insumían hace casi tres años.